Дрон призначений для ураження літальних апаратів або живої сили супротивника.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва Chief-1.

Як повідомили у Міністерстві оборони, цей дрон призначений для ураження літальних апаратів або живої сили супротивника з модуля ураження патронами зі шротом.

В відомстві поінформували, що Chief-1 має легку та міцну раму, потужні двигуни, високу маневреність, вдалу конструкцію для повітряного бою.

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"Безпілотники обладнані системами автоматичного розпізнавання та досягнення оптимальної дистанції для ураження цілі. Можуть здійснювати постріли в ручному або автоматичному режимі. Chief-1 знищують ворожі FPV, бомбери, окремі зразки корегувальників, розвідників", - йдеться у повідомленні.

Українське озброєння

Раніше Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва "Батон Оптик". Квадрокоптер має легку раму, обладнаний високопродуктивними двигунами, ємнісним акумулятором і оптоволоконним каналом управління.

Потужності бойового заряду, який може нести цей дрон, достатньо для ураження тактичних автомобілів, вогневих позиції та складів боєприпасів росіян. Ці дрони здатні виконувати завдання у складних погодних умовах.

Залежно від комплектації безпілотники "Батон Оптик" споряджаються сутінковою або тепловізійною камерами.

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