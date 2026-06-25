Пілот США, який літав на F/A-18, F-16, F-22 та F-35, назвав найкращий винищувач

Пілот розповів, чим йому запам’ятався кожен із літаків.

Пілот США Дейв Берке, який за свою кар'єру літав на чотирьох найдосконаліших винищувачах, що коли-небудь перебували на озброєнні американської армії, поділився своїм досвідом і розповів, який із літаків вразив його найбільше.

Як пише Business Insider, за свою 23-річну кар’єру в якості пілота винищувача Корпусу морської піхоти Берке пілотував F/A-18 Hornet, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor та F-35B Lightning II, і, за його оцінками, налітав близько 3000 годин.

"Я майже впевнений, що ніхто більше не літав на всіх цих чотирьох літаках", – сказав він.

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Берке зазначив, що люди часто запитують його, який винищувач був його улюбленим. Він додав, що кожен літак був хороший по-своєму, але один виділяється серед інших.

"Коротка і проста відповідь: F-22 Raptor – це унікальний літак. Керувати ним було приголомшливо, і йому дійсно немає рівних у світі, де він експлуатується", – розповів пілот.

Чим йому запам’ятався кожен із чотирьох винищувачів

Берке додав, що F/A-18 був його першим бойовим винищувачем і літаком, на якому він літав найчастіше. Він назвав його своїм "першим коханням", високо оцінивши його універсальність як винищувача та штурмовика, здатного виконувати майже всі завдання з арсеналу ВМС та Корпусу морської піхоти.

F-16, на якому він почав літати як інструктор TOPGUN, мав більшу потужність і кращі характеристики, ніж Hornet, і зрештою допоміг йому пройти відбір до програми обміну для польотів на винищувачі F-22 Raptor ВПС.

Тим часом F-35 повністю змінив його уявлення про повітряний бій. Замість того, щоб робити акцент на швидкості чи маневреності, сила цього літака полягає в його здатності збирати, об’єднувати та обмінюватися інформацією. Польоти на F-35 переконали Берке в тому, що майбутня війна визначатиметься інформаційною перевагою та ситуаційною обізнаністю.

Проте з усіх чотирьох літаків F-22 справив на нього найбільше враження. Він описав Raptor як реактивний літак, якому "немає рівних", вказавши на його швидкість, малопомітність, двигуни з керованим вектором тяги та здатність виконувати маневри, які, здавалося, "кидали виклик законам фізики".

F-22 – зовсім інша машина

Берке чітко пам’ятає свій перший політ на F-22.

"Те, як він відчувався, як звучав, як рухався, – було абсолютно очевидно, що це не схоже ні на що, на чому я коли-небудь літав. Я закохався в цей літак з того моменту, як сів у нього", – поділився пілот.

Найбільше його вразила маневреність літака. Берке описував виконання маневрів, які були б неможливими на F/A-18 або F-16. Літак поєднує в собі цю маневреність із малопомітністю, потужними датчиками та надзвичайною швидкістю. За словами Берке, у результаті виходить винищувач, який за відчуттями принципово відрізняється від усього, що було до нього.

"Як тільки ви це відчуєте, ви дійсно зрозумієте, що це абсолютно інша машина, несхожа ні на що, на чому я коли-небудь літав до чи після. Немає нічого подібного до Raptor", – сказав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що хоча F-22 Raptor вважається одним із найдосконаліших бойових літаків в історії, США зупинили його виробництво після випуску всього 187 машин. Головним аргументом стала вартість програми.

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