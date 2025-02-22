Небо над Україною має бути закритим і безпечним, заявив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Про це він розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Х (Twitter).

"Важлива розмова про справедливе закінчення війни та зміцнення єдності у Європі. Нідерланди поділяють нашу позицію: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи.

Нас обʼєднує розуміння щодо необхідності посилювати нашу військову міць як гарантію безпеки для України та всієї нашої Європи", – написав Зеленський.

Відео дня

Він також подякував Нідерландам за всю надану допомогу та готовність продовжувати й збільшувати підтримку України

"Це важливо для стабільності всієї Європи. Очікуємо в цьому році продовження постачання F-16. Небо над Україною має бути закритим і безпечним. Дякую за підтримку", – додав Зеленський.

F-16 в Україні: що відомо

Напочатку лютого міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна отримала від Нідерландів чергову партію західних винищувачів F-16. Тоді ж Київ отримав від партнерів французькі винищувачі Mirage 2000.

Тим часом у мережі зʼявилося нове фото західного винищувача F-16 у небі над Україною. Літак, зокрема, ніс на собі дві ракети класу "‎повітря - повітря"‎ середньої дальності AIM-120В/С AMRAAM, дві ракети класу "повітря - повітря"‎ ближнього радіуса дії AIM-9X Sidewinder та вісім керованих бомб GBU-39/B SDB.

Вас також можуть зацікавити новини: