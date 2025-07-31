Цієї ночі запуски "Іскандер-К" здійснювалися з Курської області РФ.

Вночі 31 липня російські окупанти атакували Київ дронами, а згодом і ракетами "Іскандер-К". За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом для атаки по Україні ворог задіяв 309 ударних дронів та 8 крилатих ракет "Іскандер-К", 3 з яких вдалося збити.

Українське видання Defense Express звернуло увагу саме на показник знищення ракет "Іскандер-К". Зазначається, що було збито менше половини запущених цілей, тоді як ракет "Калібр" чи, до прикладу, Х-101, знищують переважну частину. Чому так стається?

"Відповідь насправді проста – в ефекті неочікуваності. Сьогодні запуски "Іскандер-К" здійснювалися з Курської області РФ, фактично впритул до кордону, тому часу на реагування та розгортання відповідних засобів протидії обмаль. До того ж наземні пускові установки "Іскандер" важче відстежувати ніж носії "Калібр" та Х-101, бо для запуску перших, кораблі носії мають вийти у море, та й час підльоту в них значно більший. А про Х-101 можна взагалі навіть не згадувати, адже час підльоту ракет там в районі години, а до цього літаки ще мають подолати шлях з авіабаз до пускових рубежів", – йдеться в матеріалі.

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Автори також зауважили, що "Іскандер-К" – це узагальнена назва крилатих ракет, які ворог може випускати з ОТРК "Іскандер". Йдеться в тому числі про ракети 9М728 (або Р-500) з дальністю до 500 км та 9М729 з дальністю до 1500 км. Обидва типи ракет мають бойову масу 480 кг та можуть летіти зі швидкістю до 900 км/год.

"Можна пригадати, що у червні цього року, в ГУР оголосили приблизні темпи виробництва крилатих ракет в Росії. Так, зараз РФ здатна виробляти по 300 крилатих ракет на місяць та зокрема 20-30 ракет "Іскандер-К", – додали в Defense Express.

Атака РФ по Києву

З вечора 30 липня російські окупанти тероризували Україну дронами. Під основним ударом був Київ. Невдовзі після відбою тривоги ворог вдарив по столиці ракетами "Іскандер-К".

У місті зруйновано будинки, пошкоджено заклади освіти. Станом на 21:09 31 липня було відомо про 15 загиблих, серед яких, за даними глави КМВА Тимура Ткаченка, двоє дітей.

Ще 174 особи постраждали, у тому числі 14 дітей.

1 серпня у столиці оголосили Днем жалоби.

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