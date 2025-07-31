1 серпня в Києві оголошено Днем жалоби.

Завтрашній день, 1 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби - в памʼять про жертв масованої атаки російських окупантів на столицю.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко, який зауважив, що 1 серпня в місті будуть заборонені будь-які розважальні заходи.

"У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності", - написав він.

Відео дня

Київська міська військова адміністрація повідомляла, що, станом на 16:45, внаслідок російської комбінованої атаки по Києву з 30 на 31 липня, загинуло багато людей (у тому числі одна дитина), 135 осіб постраждали.

Оновлено. 18:00. Начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що на місці російської атаки у Святошинському районі ще триває розбір завалів.

"На жаль, рятувальники продовжують деблокувати тіла загиблих. Станом на зараз по цій локації - 10 жертв. Разом по Києву - 12", - повідомив він у Telegram.

Удар РФ по Києву - деталі

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 31 липня Росія масовано атакувала Київ дронами, а під ранок завдала ударів ракетами. Є численні руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що було пряме влучання ворожої ракети в будинок у Святошинському районі Києва. Ракета влетіла в конструкцію в районі 5-го поверху. Клименко зауважив, що мешканці будинку після влучання "просто падали і їх просто завалювало бетонними плитами".

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