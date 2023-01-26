Канада може передати Україні танки Leopard 2.

Канада може приєднатися до так званої "танкової коаліції". Країна може надати Україні чотири німецьких танки Leopard 2.

Як повідомляє CBC News із посиланням на високопоставлені джерела, Канада розглядає можливість передачі Україні чотирьох танків Leopard 2. Однак рішення про надання техніки Києву ще не було прийнято.

При цьому оголошення про передачу танків Україні може бути зроблено вже в четвер, 26 січня.

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"Один співрозмовник розповів, що Канада, ймовірно, передасть Україні модель танка А4 – найстарішу з наявних у Збройних сил країни. Канада купила А4 у Нідерландів під час війни в Афганістані", – наголошується в матеріалі.

Війна в Україні: роль Канади

18 січня стало відомо, що Канада передала Україні 200 бронеавтомобілів Senator в рамках військової допомоги для відбиття російської агресії.

Крім того, Канада вже закупила у США зенітно-ракетний комплекс NASAMS і боєкомплект для нього. Поставка очікується "якомога швидше".

19 грудня Україною були отримані додаткові 500 млн канадських доларів (екв. 367 млн доларів США) в рамках кредитного договору між Україною та Канадою.

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