Як зазначив заступник міністра національної оборони Польщі Марчін Очепа, таку кількість бойових машин США та ЄС можуть зібрати "без особливих зусиль".

Міжнародні партнери України можуть "легко" забезпечити Київ сотнею танків Leoprd 2 на тлі дозволу про постачання бойових машин з боку Берліна.

Буквально сьогодні канцлер ФРН Олаф Шольц дав "зелене світло" на відправку 14 танків Leopard 2 Україні.

Як зазначив заступник міністра національної оборони Польщі Марчін Очепа в коментарі WP.PL, тепер партнери України в особі США, країн ЄС і, можливо, Канади можуть консолідуватися і "без особливих зусиль" зібрати для Києва 100 таких танків.

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"Кожен день зволікання - смертний гріх перед захисниками України, він вартий життя цих людей, і тому для Європи надзвичайно важливо скласти цей іспит", - сказав Очепа.

Реакція світу на рішення про постачання Leopard 2 Україні

Нагадаємо, що рішення Німеччини з приводу відправки танків Leopard 2 Україні спровокувало багато розмов про готовність інших країн відправити німецькі танки Києву в тій чи іншій кількості.

ЗМІ пишуть, що Португалія може відправити Україні третину своїх "робочих" танків Leopard 2 на тлі дозволу на реекспорт. Йдеться про чотири бойові машини.

Також про готовність приєднається до європейської коаліції країн, яка була сформована для відправки танків Leopard в Україну, заявила Іспанія.

Очікується, що Цього тижня адміністрація Байдена теж може оголосити про передачу Україні танків Abrams.

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