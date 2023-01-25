Наразі на озброєнні у Португалії є 37 танків Leopard 2, проте з них справні тільки 12.

Португалія може відправити Україні третину своїх "робочих" танків Leopard 2 на тлі дозволу Німеччини на реекспорт німецьких бойових машин з боку третіх країн.

Як пише місцева газета Correio da Manhã, джерело наближене до португальського уряду повідомило, що Лісабон може відправити Україні чотири танки Leopard 2.

Інформатор каже, що на озброєнні армії Португалії є 37 танків моделі Leopard 2, проте з них "повністю справні" тільки 12.

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Газета пише, що таким чином армія Португалії може віддати ЗСУ третину своїх "робочих" танків Leopard 2.

Поставка Leopard 2 Україні - останні ініціативи

25 січня 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц погодився передати Україні 14 танків Leopard 2.

24 січня Міноборони Польщі заявило, що зробило запит німецькому уряду на реекспорт танків Leopard 2 з третіх країн світу. Як писав Bloomberg, Варшава може поставити Києву не менше "роти" танків.

На тлі таких новин заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник звернувся до уряду ФРН й закликав Берлін підтримати Київ бойовими кораблями та підводними човнами.

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