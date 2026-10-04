У КНДР випробували нову балістичну ракету, запустивши її в бік Японії

За твердженням сестри Кіма, ракета мала елементи керування ШІ.

Північна Корея заявила, що здійснила у напрямку Японського моря запуск стратегічної ракети середньої дальності. За даними Міністерства оборони Японії, ця ракета летіла по балістичній траєкторії і досягла максимальної висоти близько 90 км. Вона подолала приблизно 680 км перш ніж впасти у Японському морі, не досягнувши економічної зони Японії.

Південнокорейські та американські розвідувальні служби відстежували запуск із раннього етапу та обмінювалися отриманими даними. Японія, Південна Корея та США продовжують аналізувати характеристики ракети.

У Північній Кореї, зазначило Reuters, поширили заяву Кім Йо Чжон, сестри їх лідера Кім Чен Ина, про підтвердження ракетних стрільб. У КНДР стверджують, що ракета здатна змінювати траєкторію на невеликій висоті та має щонайменше чотири режими польоту, які можуть обиратися залежно від цілі та завдання. Також Кім Йо Чжон заявила про використання у системі елементів ШІ.

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Як пише портал "Мілітарний", може йтися про квазібалістичну ракету, здатну виконувати маневри на різних ділянках польоту та відхилятися від класичної балістичної траєкторії.

"Подібні ракети можуть поєднувати балістичну ділянку польоту з планеруванням та активним маневруванням в атмосфері. Це робить траєкторію менш передбачуваною та ускладнює роботу систем протиракетної оборони, яким необхідно безперервно супроводжувати ціль і прогнозувати точку її зустрічі з ракетою-перехоплювачем", - йдеться у статті.

Крім того, політ на відносно невеликій висоті може скорочувати дальність радіолокаційного виявлення та доступний для розрахунків ППО час на реагування. У поєднанні з маневрами це ускладнює стабільний супровід ракети та побудову прогнозованої траєкторії для її перехоплення. Аналітики відзначили, що до цього класу озброєння належить, зокрема, російська балістична ракета 9М723 комплексу "Іскандер-М".

Зазначається, що розвиток подібних можливостей у КНДР може бути пов’язаний як із власним розвитком сімейства Hwasong-11, так і з військово-технічною співпрацею з Росією.

Ракети КНДР - останні новини

Нагадаємо, що 20 вересня Північна Корея провела випробування балістичних ракет KN-23. Було два запуски ракет. Перша була запущена на дальність 440 кілометрів та досягла висоти 60 кілометрів. Другу запустили на дальність 590 кілометрів і вона досягла висоти у 70 кілометрів.

Цю ракету вважають близьким клоном російського "Іскандера". В Україні встановили, що вони не є прямою копією, однак можуть бути доопрацьованим варіантом однієї з ранніх розробок. Тепер Північна Корея намагається модернізувати свою ракету під різні завдання.

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