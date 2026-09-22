КНДР випробовує нову балістику, яка зможе обходити Patriot, - ЗМІ

Ракети летіли вищими траєкторіями, що потенційно свідчить про розробку модифікованого варіанту KN-23.

Північна Корея 20 вересня провела нові випробування балістичних ракет типу KN-23. Перша ракета була запущена на дальність 440 кілометрів та досягла висоти траекторії 60 кілометрів, друга ракета - на дальність 590 кілометрів та досягла висоти траекторії 70 кілометрів.

Як повідомляє агентство Janes, за оцінкою Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї (JCS), зброю було запущено з району Вонсан на східному узбережжі Північної Кореї у напрямку Східного (Японського) моря.

Міністерство оборони Японії заявило, що перша ракета подолала 440 км і досягла висоти 60 км, тоді як друга подолала 590 км і досягла висоти 70 км. Обидва снаряди впали за межами виключної економічної зони Японії.

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Janes оцінює, що заявлені льотні характеристики свідчать про те, що ракети, ймовірно, були похідними від північнокорейських KN-23 SRBM, хоча ні Міністерство оборони, ні Об'єднане командування військовослужбовців публічно не визначили тип ракет.

Зазначається, що попередні льотні випробування KN-23 продемонстрували дальність польоту до 690 км при збереженні маловисотних траєкторій від 37 км до 60 км.

Однак ракети, як мовиться у публікації, запущені 20 вересня, летіли вищими траєкторіями, що потенційно свідчить про розробку модифікованого варіанту, іншу конфігурацію корисного навантаження або альтернативний профіль льотних випробувань. Окрема неідентифікована ракета-носія типу "реактивний двигун", запущена Північною Кореєю 12 серпня, можливо, модифікована KN-23, подолала 690 км і досягла висоти 90 км, також продемонструвавши траєкторію польоту на більшій висоті.

Водночас, український портал Defense Express не виключає, що ось ці експерименти КНДР із висотами пусків KN-23 можуть бути направлені на те, щоб навчити їх ефективніше обходити комплекси Patriot.

Там нагадали, що згідно дослідження експертів, КНДР для своїх балістичних KN-23 робить лише метал, а усі інші компоненти, технології і навіть креслення північні корейці для виробництва цих ракет напряму отримували від Росії. Що в свою чергу дозволило сформувати концепцію про те, що північнокорейський ВПК доволі часто виступає просто як "філіал" російського військово-промислового комплексу.

Балістичні ракети KN-30 – останні новини

Як повідомляв УНІАН, Москва запросила у Пхеньяна нові балістичні ракети KN-30, які втричі потужніші ніж KN-23/24.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Андрій Черняк розповів, що Росія веде переговори з Північною Кореєю, щоб отримати черговий пакет військової допомоги перед осінню та зимою.

Згідно з попередніми оцінками української розвідки, Кремль просить 120 балістичних ракет і шість пускових установок, ракетний підрозділ чисельністю до 90 осіб, контингент армії КНДР від 30 000 до 50 000 військових. При цьому, де їх будуть застосовувати, наразі невідомо.

Наразі із запитуваного росіяни отримали 40 ракет KN-23/24, дві з яких уже застосувала під час одного з нещодавніх ударів по Україні. При цьому, передачі Росії Північною Кореєю балістичних ракет KN-30 не зафіксовано.

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