В РФ похвалилися новою ППО для захисту нафтових об'єктів: що відомо

Деякі аналітики вважають цю систему протиповітряної оборони "сирою й недоопрацьованою".

Росія представила систему протиповітряної оборони "Крона-Е", призначену для захисту критичної інфраструктури, зокрема нафтопереробних заводів, від атак українських безпілотників. Це свідчить про зміну стратегії ППО країни, пише військовий експерт, політолог Майкл Пек для 19FortyFive.

Росія розробила нову систему спеціально для захисту державних і промислових зон. За даними розслідування Радіо Свобода та інших аналітичних груп, з вересня 2024 року по лютий 2025 року збитки від атак на енергетичну інфраструктуру РФ склали 714 мільйонів доларів.

Найпоширенішою ціллю були нафтосховища. За цей період було успішно уражено 27 нафтогазових об'єктів. Аналіз Reuters за березень 2024 року вказує на скорочення нафтопереробних потужностей Росії на 15%.

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Попри енергетичне перемир'я, Росія побоюється продовження ударів по її інфраструктурі, включаючи не лише нафтопереробні заводи, а й хімічні та збройові підприємства. У відповідь було створено "Крона-Е".

"Система ідеально підходить для захисту важливих державних об'єктів, спеціальних вантажів у складських зонах, стратегічних комунікаційних споруд та міської інфраструктури", – йдеться на сайті виробника, концерну "Калашников".

"Крона-Е" - що відомо про нову систему ППО Росії

На графіках видно восьмиколісну бронемашину з вежею, обладнаною шістьма ракетними трубами та додатковими боєприпасами. Представники компанії підкреслюють, що "Крона-Е" призначена не для фронту, а для захисту критичних цивільних об'єктів.

Система, ймовірно, базується на мобільному ППО-комплексі "Сосна". Вона не використовує класичний радар, а оснащена оптико-електронними системами з тепловими камерами. Водночас "Крона-Е" матиме два малі радари для виявлення низьколітаючих загроз, таких як безпілотники. Вона буде оснащена новітніми ракетами 9М333 з інфрачервоним наведенням і 9М340 з лазерним керуванням, що мають дальність від 5 до 8 км. Система може інтегруватися з іншими ППО для автоматичного знищення цілей.

Деякі аналітики вважають ці ракети "сирими й недоопрацьованими". Використання зенітних ракет малої дальності для боротьби з дронами ефективніше, ніж застосування дорогих комплексів "земля-повітря". Але війна показала, що атакуючій стороні дешевше використовувати безпілотники, ніж оборонцям їх збивати.

Пек підсумовує:

"Krona-E також показує, що країни тепер повинні захищати свою критично важливу інфраструктуру та промислову базу від безпілотників так само, як війська на фронті. Більше безпечних зон немає".

"Енергетичне перемир'я" між Україною і РФ: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, у ніч проти 28 березня Росія вже увосьме за цей рік завдала комбінованої атаки по обʼєктах групи "Нафтогаз". На підприємстві пошкоджено газовидобувні потужності. За словами очільника "Нафтогазу" Романа Чумака, цей обстріл став "не просто атакою на нашу інфраструктуру, а спробою підірвати енергетичну стабільність країни".

Президент України Володимир Зеленський заявив 28 березня, що Україна передасть США докази того, що РФ і далі б’є по енергетиці. Також він наголосив на необхідності вирішити питання моніторингу припинення вогню і дав відповідне доручення міністру оборони України Рустему Умєрову.

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