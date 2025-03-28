Президент наголосив на необхідності вирішити питання моніторингу припинення вогню.

Міністр оборони України Рустем Умєров має наголосити Сполученим Штатам Америки на необхідності вирішити питання моніторингу припинення вогню.

Про це під час брифінгу сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання, чи означають російські обстріли енергетичної інфраструктури України, що досягнуті в Саудівській Аравії домовленості більше не діють, і чи отримував він реакцію команди президента США Дональда Трампа на ці російські обстріли.

"Після наших домовленостей на другій зустрічі в Саудівській Аравії, наших із командою США, я чітко сказав Рустему Умєрову по телефону: у мене виникає одне питання з декларації, яка буде опублікована: хто здійснює моніторинг? Я вважаю, що це ключове з урахуванням нашого трагічного досвіду щодо будь-яких у минулому домовленостей з руськими і зриву 25 разів режиму припинення вогню. З якого часу діє? Хто верифікує? Хто моніторить?" - сказав Зеленський.

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За його словами, стало відомо про те, що американська сторона проведе свої консультації із Саудівською Аравією та Туреччиною, а також з деякими європейськими країнами щодо їх готовності здійснювати моніторинг.

"Я не знаю результатів цих розмов, поки що американські партнери нам про це не сказали, але вони це озвучили. І ми їм озвучили, що без моніторингу працювати не буде. Чому? Тому що у нас є свій моніторинг. І ми чітко говоримо, де Росія порушила свої зобов’язання перед американською стороною. Тому що у них були свої розмови, і американська сторона передала нам, що з моменту публікації цього документа, який був під час другої Саудівської Аравії, наступають домовленості", - зауважив глава держави.

За його словами, навіть у цьому різниця позицій США та Росії:

"Ви чули, що руські кажуть про 18 березня: начебто якісь їхні домовленості з Америкою. Забуваючи, що війна не в них з Америкою, а в них - проти України".

Тому, наголосив президент, найголовніше питання - це моніторинг. Він зазначив, що попросив сьогодні міністра оборони України передати США "всі докази зриву цих зобов’язань, які на себе брали США - гарантер і медіатор".

Зеленський додав, що допоки немає третіх країн, які будуть відповідати за моніторинг, США є контактером для нас.

"Я попросив Умєрова, він візьме все від ДСНС, у нього все є, від міністра внутрішніх справ, вся інформація від енергетиків, від нашої протиповітряної оборони, від усіх, і прокоментує це американській стороні. А також порушить питання, що я як президент звертаю увагу американської сторони ще раз на те, що треба вирішити питання моніторингу", - наголосив Зеленський.

Порушення Росією домовленостей

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна та Росія досягли домовленості про 30-денне взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Це рішення є частиною ширшої угоди, спрямованої на зниження рівня ескалації, хоча воно не є повним припиненням вогню.

26 березня стало відомо, що Україна узгодила зі США перелік енергетичних об’єктів, удари по яких Росія повинна припинити в межах угоди про часткове припинення вогню.

Водночас у ніч проти 28 березня Росія вже увосьме за цей рік завдала комбінованої атаки по обʼєктах групи "Нафтогаз", пошкодивши на підприємстві газовидобувні потужності.

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