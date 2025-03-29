За словами віцепрезидента США, також уже майже досягнуто припинення вогню в Чорному морі.

Попри постійні атаки РФ по енергетичній інфраструктурі України, віцепрезидент США Джей Ді Венс упевнений, що "енергетичне перемир’я" між Україною та Росією нібито діє. Про це він сказав під час пресконференції на авіабазі "Пітуффік" у Гренландії.

Говорячи про прогрес у домовленостях між США і РФ щодо ситуації в Україні, Венс послався на слова президента США Дональда Трампа, який сказав, "що ми відчуваємо себе дуже добре щодо того, що відбувається".

"Ми довіряємо, але перевіряємо. Ми переконуємося, що те, що ми бачимо від однієї сторони, виконує інша сторона, і навпаки. Але я думаю, що ми досягли неймовірного прогресу", - зазначив віцепрезидент.

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Венс вкотре звинуватив адміністрацію попереднього президента Джо Байдена, політика якого нібито призвела до значних жертв і руйнувань, і висловив упевненість, що завдяки зусиллям президента Трампа з’явилася можливість досягти мирної угоди.

"Ми, очевидно, маємо припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. У нас є комерційне припинення вогню в Чорному морі, яке, я думаю, майже досягнуто", - сказав віце президент.

Він додав, що після перемир’я на воді сторони почнуть розгляд "подальших кроків" щодо припинення вогню.

"Енергетичне перемир'я" між Україною і РФ: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, у ніч проти 28 березня Росія вже увосьме за цей рік завдала комбінованої атаки по обʼєктах групи "Нафтогаз". На підприємстві пошкоджено газовидобувні потужності. За словами очільника "Нафтогазу" Романа Чумака, цей обстріл став "не просто атакою на нашу інфраструктуру, а спробою підірвати енергетичну стабільність країни".

Президент України Володимир Зеленський заявив 28 березня, що Україна передасть США докази того, що РФ і далі б’є по енергетиці. Також він наголосив на необхідності вирішити питання моніторингу припинення вогню і дав відповідне доручення міністру оборони України Рустему Умєрову.

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