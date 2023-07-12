Україна та Нідерланди також домовилися про зміцнення української протиповітряної оборони та артилерії.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте розповів, що у серпні Нідерланди розпочнуть підготовку українських пілотів.

За словами Зеленського, вони із Рютте також домовилися про конкретний внесок Нідерландів у зміцнення української протиповітряної оборони та артилерії

"Конкретні речі. На серпень - домовились почати підготовку пілотів. Наближаємо рішення щодо сучасної авіації для України", - зазначив він.

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Президент України подякува Нідерландам за підтримку на шляху в НАТО - як щодо запрошення, так і щодо гарантій безпеки на шляху, зокрема на двосторонній основі.

Саміт НАТО у Вільнюсі - головне станом на зараз

Після сьогоднішніх зустрічей із лідерами низки країн Зеленський озвучив чергові поставки озброєння для України.

Зокрема, стало відомо, що Австралія передасть Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster, які стануть частиною нового "потужного" оборонного пакету. Крім того, Німеччина планує надати Україні додаткові пускові установки "Patriot" та ракети для них, а Канада - бронетехніку.

Сьогодні триває вже другий день саміту НАТО у Вільнюсі. Вчора - у перший день саміту - в НАТО офіційно заявили про погодження скасування для України вимоги щодо виконання Плану дії щодо членства в Альянсі.

Того ж дня Україна та ще 11 країн підписали меморандум, сформувавши коаліцію з підготовки українських пілотів на F-16. Зокрема, йдеться про Данію, Нідерланди, Бельгію, Канаду, Люксембург, Норвегію, Польщу, Португалію, Румунію, Швецію та Велику Британію.

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