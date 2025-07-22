Пісторіус зазначив, що наразі триває пошук рішень щодо передачі Україні Patriot.

За словами міністра оборони Бориса Пісторіуса, Німеччина готова поставити Україні два комплекси ППО Patriot. Однак, передумовою для цього є їхня швидка заміна.

"Ми можемо передати дві наші системи, але тільки якщо у нас не буде надійної гарантії того, що вони будуть замінені, скажімо, протягом шести-восьми місяців", - сказав він, як повідомляє Der Standard.

За його словами, метою є забезпечення оперативної та навчальної готовності Бундесверу.

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"Ми б втратили можливість тренуватися, якби не змогли цього робити протягом року, півтора чи навіть двох років через відсутність систем... Зараз ми шукаємо рішення, які дадуть нам змогу ідентифікувати системи Patriot у державах-членах у Європі", - наголосив міністр.

Він нагадав, що Німеччина готова заплатити за дві системи. Норвегія і ще одна країна також погодилися здійснити виплати:

"Це не безнадійно, але передумовою є те, що країни, у яких вони є, будуть готові відмовитися від них зараз, щоб інші могли за них заплатити, і вони могли піти в Україну".

Пісторіус стверджує, загальна потреба України в таких системах становить близько п'яти.

Patriot для України - подробиці

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів, що США поки не повідомили Німеччину, коли зможуть передати системи Patriot на заміну тим, які Берлін готовий надати Києву. Він уточнив, що ведуться переговори з американською стороною щодо того, коли ця заміна має надійти, деталі обговорюють міністри оборони.

До цього газета Wall Street Journal писала, що адміністрація президента США Дональда Трампа перемістила Німеччину вперед Швейцарії в черзі на отримання наступних систем протиповітряної оборони Patriot.

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