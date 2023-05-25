Водночас Ден Гемптон вважає, що це не стане перешкодою для українських пілотів.

F-16, як і всі винищувачі, є наступальною зброєю, вони можуть працювати у досить складних умовах і не потребують значної інфраструктури, розповів в інтерв'ю "Голосу Америки" "найсмертоносніший пілот F-16" американської авіації підполковник у відставці Ден Гемптон.

"Єдине, до чого F-16 досить вразливий, - це пошкодження двигуна, тому що він має такий великий впускний отвір, щоб забирати повітря", - зазначив Гемптон.

Якщо злітно-посадкові смуги та доріжки не зовсім чисті, то все, що на землі, може засмоктати в двигун, додав він. "Але ми літали на цих літаках в Іраку та Афганістані та інших місцях, де не дуже чисто. І в цьому насправді немає проблем, тож я не думаю, що це щось таке, що ваші ВПС не зможуть зрозуміти чи зробити, коли літаки прибудуть", - підкреслив американець.

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Гемптон переконаний, що від поставок F-16 буде й психологічна вигода для українців, це також вплине і на росіян. "Їм (росіянам - УНІАН) не подобаються західні технології. Їм не подобаються F-15, F-16, F-35, тому що росіяни, які вміють думати, добре знають, на що здатні ці літаки. Тож це може вплинути на те, що росіяни планують робити", - вважає Гемптон.

Водночас найприємнішим у F-16 у довгостроковій перспективі, відповів Гемптон, "є те, що коли вони у вас є і у вас є ВПС, які керують ними та мають досвід літати на них, то будь-хто, як Росія, хто думав би про напад на Україну, подумав би ще раз".

"Тому що в цьому випадку вони точно знали, що би їм протиставили, тому що Україна і Росія мають схожу військову техніку. Зовсім інша справа, коли ти борешся з кимось, у кого зовсім інше обладнання, і ти не впевнений, наскільки воно хороше", - зауважив американський військовий.

Хто такий Ден Гемптон – що відомо про топ-пілота США

Гемптон брав участь у війнах у Перській затоці, в Косово та в Іраку. Протягом своєї 20-річної кар'єри у ВПС США він здійснив 151 бойовий виліт і має чи не найбільше військових нагород серед пілотів винищувачів США з часів війни у В’єтнамі.

У березні Гемптон заявив, що сам готовий битися за Україну, якщо уряди обох країн вирішать питання приватних військових підрядників для виконання польотів над Україною. Крім того, Гемптон і раніше критикував російські винищувачі, називаючи їх "мотлохом", якому годиться хіба що з'являтися на авіашоу.

F-16 для України - головне

Після багатомісячних вагань США і союзники нарешті погодилися поставити Україні бойову авіацію, зокрема йдеться про винищувачі F-16.

До ініціативи Британії, яка першою заявила про готовність просувати "коаліцію винищувачів", приєдналися Нідерланди, Данія, Бельгія та Норвегія. Проте активну участь у передачі F-16 зіграють ті країни Європи, які вже оновлюють свій авіаційний склад поколінням F-35 - Данія і Нідерланди.

Під час "Рамштайну-12" міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін повідомив, що навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління західного виробництва розпочнуться у найближчі тижні.

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