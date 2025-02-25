Зеленський подякував усім партнерам, які підтримали оборонну галузь України, зокрема за успішно впровадженою данською моделлю.

Президент Володимир Зеленський ознайомив лідерів іноземних держав та міжнародних організацій з новітніми зразками безпілотних систем, у тому числі з підводним дроном TOLOKA, та іншою оборонною продукцією, що виробляється в Україні. Про це свідчить оприлюднене главою держави відео в Telegram.

Зокрема, іноземні лідери змогли на власні очі побачити модель підводного дрону TOLOKA та інші зразки українського новітнього озброєння.

Як йдеться у повідомленні на сайті президента України, відтепер усе, що створює Україна, матиме спільну назву ЗБРОЯ (ZBROYA).

У цьому зв'язку, ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення. Ця екосистема поєднує Сили оборони України, міністерства, інші державні органи, державних і приватних виробників, інкубатори та акселератори, інститути та університети, волонтерів і різні фонди.

Зазначається, що загалом є близько 800 виробників, понад 1 тис. команд, які працюють над інноваційними рішеннями в галузі оборонних технологій. Зеленський зазначив:

"Ми пишаємося, що маємо таке велике виробництво дронів, засобів РЕБ, іншого озброєння. Ми почали з перших днів війни і зараз суттєво збільшили ці спроможності".

Під час презентації було продемонстровано засоби українського виробництва, які масово використовують на фронті. Серед іншого це БпЛА-розвідники, FPV-дрони на оптоволокні, наземні роботизовані платформи, дрони-перехоплювачі, засоби РЕБ та РЕР, системи зв’язку, річкові дрони, а також ракети-дрони.

Зеленський подякував усім партнерам, які підтримали оборонну галузь України, зокрема за успішно впровадженою данською моделлю.

"Сьогодні ви побачили деякі важливі речі, у які ви інвестували. Ви побачили, що в нас уже є і що дійсно працює та захищає. І також ексклюзив - ракета-дрон "Паляниця", яка вже діє на полі бою. Це далекобійна зброя, яка дуже не подобається росіянам", - наголосив Зеленський.

Дрон TLK-150 "Толока" - що про нього відомо

Раніше у матеріалі видання Defense Express йшлося про те, що за своїм проектними характеристиками, підводний дрон TLK-150 "Толока" має значно менші розміри, аніж надводні катери-камікадзе. При цьому все що буде знаходитись над поверхнею води - антена та камери. Й можливості виявлення такого об'єкта, як за допомогою РЛС, так й візуально, залишаються більше теоретичною дискусією.

Так, розробники із кластеру Brave1 планували декілька градацій, за якими розвиватиметься підводний безпілотник "Толока": власне TLK-150 - розмір корпусу 2,5 метри, дальність ходу - до 100 км, силова установка - електродвигун, маса БЧ або іншого корисного навантаження - 20-50 кг; TLK 400 - розмір корпусу 4-6 метрів, заявлена дальність ходу - до 1200 км, маса БЧ або іншого корисного навантаження - до 500 кг; TLK 1000 - розмір корпусу від 4 до 12 метрів, заявлена дальність ходу - до 2000 км, заявлена маса БЧ або іншого корисного навантаження - до 5000 кг.

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