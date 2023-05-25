Зокрема, у найближчі тижні будуть розроблені основи для професійної підготовки українських пілотів.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін наголошує, що Данія і Нідерланди очолять європейську коаліцію з підготовки українських пілотів з керування винищувачами четвертого покоління F-16.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін заявив на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-12"), яке відбувається в онлайн-форматі.

Міністр оборони США повідомив, що сьогодні кілька союзників і партнерів обговорили плани з навчання українських пілотів для керування літаками четвертого покоління, у тому числі винищувачами F-16.

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"Планування і здійснення цієї підготовки стане серйозним завданням, але координація цієї Контактної групи допоможе зробити це можливим. Я особливо хочу подякувати Данії та Нідерландам, які вирішили очолити європейську коаліцію в забезпечення підготовки українських сил на F-16. У найближчі тижні мої данський та нідерландський колеги співпрацюватимуть із Сполученими Штатами та іншими союзниками, щоб розробити основи для підготовки", - наголосив Остін.

Крім того, як додав міністр оборони США, Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща вже запропонували зробити свій внесок у підготовку українських пілотів. "Ми очікуємо, що невдовзі більше країн долучаться до цієї важливої ініціативи", - сказав Остін.

Він зазначив, що початок підготовки українських пілотів зараз є важливим свідченням довгострокової відданості українській безпеці з боку міжнародних союзників.

F-16 для України - головне

20 березня Білий дім зробив офіційну заяву щодо участі у забезпеченні України літаками F-16.

Про готовність брати участь у програмі навчання українських пілотів вже заявили Британія, Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія. Також УНІАН раніше писав, що активну участь у передачі F-16 зіграють ті країни Європи, які вже оновлюють свій авіаційний склад поколінням F-35 - Данія і Нідерланди.

Залишається відкритим питання терміну підготовки українських пілотів, оскільки від цього, зокрема, залежатимуть і поставки винищувачів. Під час "Рамштайну-12" міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін повідомив, що навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління західного виробництва розпочнуться у найближчі тижні.

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