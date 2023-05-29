Ракета може вражати цілі з похибкою до 30 метрів на відстані 2000 км і її можна підготувати до пуску менш ніж за 15 хвилин.

Іран стверджує, що представлена в четвер нова балістична ракета з дальністю 2000 км має унікальні характеристики і здатна подолати будь-яку систему протиракетної оборони.

Як повідомляє інформаційне агентство Fars, заступник міністра оборони Ірану генерал Мехді Фарахі заявив, що ракета є великим проривом в ракетній області і розповів про її особливості.

Він зокрема зазначив, що ракета може вражати цілі з похибкою 30 метрів на відстані дві тисячі кілометрів, додавши, що її можна підготувати до пуску менш ніж за 15 хвилин.

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"Інтервал між пуском ракети і нанесенням удару становить близько 12 хвилин", — додав заступник міністра оборони Ірану, підкресливши, що протидія ракеті є практично нездійсненним завданням для будь-якої протиракетної оборони.

Воєнна загроза від Ірану

Кілька днів тому Іран повідомив про успішний запуск нової балістичної ракети з дальністю до 2 тисяч кілометрів. За твердженням Ірану, ракета здатна досягти баз Ізраїлю і США в регіоні.

США визнали, що введені проти Ірану санкції виявилися не настільки ефективними, що дозволило цій країні виробляти зброю для власних потреб, а також надавати військову допомогу Росії.

Ізраїль сьогодні провів випробування нової системи захисту - морського "Залізного купола", який охоронятиме стратегічну інфраструктуру, таку як газові установки, і захищатиме комерційні морські шляхи.

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