США планують продовжувати застосовувати всі наявні інструменти для тиску на Іран.

США хочуть зробити все, щоб в Ірану не було можливості виробляти дрони, аби передавати їх Росії. Водночас там не вважають, що те, що Іран зміг виготовляти цю зброю, перебуваючи під санкціями десятиліттями, свідчить про неефективність запроваджених обмежень.

"Ми бачимо, що Іран продовжує свою співпрацю з Росією і продовжує передавати Росії те, що потрібно, щоб продовжувати свою агресію проти України. Наприклад, в листопаді ми бачили, що Іран передав Росії снаряди для танків і іншу техніку для того, щоб використовувати в Україні. І Росія планує співпрацювати і надалі. Ось те, що робить Іран – це дестабілізує світ. І це дуже небезпечно. Не тільки для України, а й для всього світу. Так що США будуть продовжувати застосовувати всі інструменти, які у нас є. Це і санкції, і контроль експорту. Є й інші засоби. Ми готові застосовувати все, що у нас є, щоб це жахливе партнерство поміж Росією і Іраном не розширювався", – заявила офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан в інтерв’ю "Радіо Свобода".

На зауваження щодо того, що санкції не працюють, оскільки Іран зміг виготовляти дрони в достатній для експорту кількості, Калан зауважила, що США наполегливо працюють, аби завадити Тегерану.

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"Це не тільки санкції, а також експортний контроль і інші засоби. Ми хочемо зробити все, щоб в Ірану не було можливості виробляти цю зброю. Наприклад, санкції щодо кораблів, які перевозять техніку до Росії. І інші санкції, і інші засоби. Кошти, які Іран має за кордоном, "заморожені". І просто вони не можуть продовжувати. Я знаю, що багато хто має сумніви, що санкції працюють. Вони дійсно працюють. І ми посилюємо, коли ми помічаємо, що хтось хоче обійти санкції. Так що багато хто в Держдепартаменті працює наполегливо, щоб знайти, як Іран, інші люди, інші компанії, інші країни хочуть обійти санкції", – додала вона.

Військова допомога Росії від Ірану - останні новини

Впродовж останніх місяців Іран постачає росіянам дрони-камікадзе, які зрештою використовуються країною-агресором для завдавання ударів по інфраструктурі України.

Минулого місяця в британській розвідці повідомили, що росіяни могли вичерпати запаси іранських дронів. Однак нещодавно у відомстві заявили, що Росія почала на регулярній основі отримувати дрони іранського виробництва.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в обмін на іранські дрони Росія надає допомогу із придушенням протестів, що відбувалися в країні.

Напередодні The Wall Street Journal з посиланням на посадовців США повідомила, що Росія постачає Ірану кіберзброю в обмін на дрони. Крім цього, Іран прагне отримати від Росії, десятки елітних російських ударних вертольотів, реактивних винищувачів, допомогу у реалізації ракетної програми дальньої дії.

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