Агентство "Reuters" не змогло визначити, скільки систем і ракет HAWK є в наявності США для передачі.

США розглядають можливість відправки в Україну установок ППО HAWK зі своїх складів для бороби з крилатими ракетами.

Про це пише Reuters, посилаючись на джерела.

Ракети-перехоплювачі HAWK стануть модернізацією ракетних комплексів Stinger - системи ППО меншого розміру і меншої дальності, відправлених Україні на початку російського вторгнення.

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За словами американських чиновників, Білий дім використовує процедуру PDA для передачі установок. PDA дозволяє США швидко передавати оборонні товари та послуги зі складів без схвалення Конгресу.

Агентство Reuters не змогло визначити, скільки систем і ракет HAWK є в наявності для передачі. Білий дім відмовився від коментарів.

Сполучені Штати, ймовірно, спочатку відправлять ракети-перехоплювачі для системи HAWK в Україну, оскільки неясно, чи достатньо американських пускових установок знаходиться в хорошому стані, повідомив Reuters один американський чиновник.

HAWK в Україні: які ППО передасть Захід

Система HAWK є попередником системи протиракетної оборони PATRIOT, яка, за словами представників США, поки не розглядається Україною.

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Іспанія має намір відправити Україні чотири пускові установки HAWK.

Велика Британія передасть Україні ракети середньої дальності "повітря-повітря", відомі як AMRAAM. Ці ракети будуть поставлені для системи протиповітряної оборони NASAMS, яку Україні пообіцяли передати Сполучені Штати.

Нідерланди передадуть Україні ракети для посилення протиповітряної оборони на загальну суму у 15 мільйонів євро.

Водночас німецький ЗРК "IRIS-T" вже пройшов "бойове хрещення" і добре показав себе під час останніх обстрілів з боку російської армії.

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