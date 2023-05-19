Зокрема, обговорюватиметься тема навчання українських пілотів.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що на саміті лідерів країн "Великої сімки" розглянуть можливість передачі Україні винищувачів F-16. Про це Мішель сказав на пресконференції перед початком саміту лідерів G7 (Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії і Японії), який 19-21 травня відбувається у японському місті Хіросіма.

"Сьогодні у нас є нагода обговорити цю тему разом з Джо Байденом та іншими членами G7. Ми зробимо оцінку додаткового рівня підтримки, яка буде потрібною", - сказав Мішель.

Як відзначив Мішель, дуже зрозуміло, що Україна потребує більше військової техніки.

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За його словами, в ЄС вирішили створити систему для збільшення рівня виробництва боєприпасів.

"Ми повинні прискорити наші зусилля. З точки зору винищувачів, ви імовірно бачили, що деякі країни оголосили про коаліцію для того, аби розпочати навчання пілотів. Ми обговоримо цю тему сьогодні зі Сполученими Штатами та іншими партнерами", - сказав Мішель.

F-16 для України - що варто знати

Після висловленої низкою країн Європи готовності навчати українських пілотів конгресмени США посилили тиск на Білий дім.

Крім того, цього тижня президент Володимир Зеленський подорожував Європою, закликаючи до збільшення допомоги, особливо літаків. До прикладу, у Британії вже влітку почнуться навчання льотчиків ЗСУ експлуатації різних типів західних винищувачів. Бельгія швидко пішла за цим прикладом, заявивши, що також може навчати пілотів.

Тоді як The New York Times з посиланням на українського й американського чиновників писало, що Сполучені Штати заборонили пілотам ЗСУ тренуватися на винищувачах F-16 у європейських державах. А без чіткого американського схвалення підготовка українських пілотів обмежується ознайомленням з технічною мовою та тактичними уроками навіть не торкаючись F-16.

Та невдовзі виявилось, що два українських пілоти, які проходили навчання на спеціальних тренажерах протягом двох тижнів на авіабазі США, перевершили очікування Пентагону. Навчити їх польотам на F-16 можна буде за 4, а не за 16 місяців, як вважалося раніше. Тоді як тривале навчання на F-16, як стверджувалось у понад 30 місяців, було одним з офіційних аргументів, чому США "завертали" питання щодо поставок винищувачів.

Врешті 19 травня, у перший день саміту "Великої сімки", з'явилась інформація, що США вже не перешкоджатимуть поставкам літаків F-16 в Україну. Хоча, як зазначив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, F-16 не будуть "у порядку денному" зустрічі.

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