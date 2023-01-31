Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував відмову США надавати Україні свої винищувачі F-16 в рамках протистояння Києва російській агресії.
В рамках свого брифінгу у Парижі чиновник заявив, що "ні" з боку Вашингтона не варто розуміти, як остаточну відмову від передачі винищувачів.
"Всі види допомоги на початку проходили етап "ні". Це означає "ні" станом на сьогодні", - зазначив він.
Міністр згадав, що аналогічні дискусії Україна вже пережила щодо поставок американських реактивних систем HIMARS, танків Leopard 2, а також 155-мм артилерії.
Він анонсував, що зовсім скоро у світі настане "коаліція літаків" й натякнув на можливе партнерство з Францією в цьому питанні.
Зі свого боку глава Міноборони Франції Себастьєн Лекорню нагадав про публічну позицію президента Еммануеля Макрона з приводу поставки винищувачів.
Поставка винищувачів F-16 Україні
Раніше Президент Франції Еммануель Макрон допустив можливість постачання винищувачів Україні. Він заявив на зустрічне запитання журналістів з цього приводу, що "в принципі, нічого не заборонено".
30 січня прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність Варшави передати ЗСУ американські винищувачі F-16, якщо США дадуть на це свою згоду.
При цьому канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею про передачу Україні винищувачів і назвав розмови про це спекуляціями з метою "внутрішньополітичних мотивів".