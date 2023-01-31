За словами чиновника, подібні "етапи відмови" країна переживала вже кілька разів у питанні поставок західної зброї.

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував відмову США надавати Україні свої винищувачі F-16 в рамках протистояння Києва російській агресії.

В рамках свого брифінгу у Парижі чиновник заявив, що "ні" з боку Вашингтона не варто розуміти, як остаточну відмову від передачі винищувачів.

"Всі види допомоги на початку проходили етап "ні". Це означає "ні" станом на сьогодні", - зазначив він.

Міністр згадав, що аналогічні дискусії Україна вже пережила щодо поставок американських реактивних систем HIMARS, танків Leopard 2, а також 155-мм артилерії.

Він анонсував, що зовсім скоро у світі настане "коаліція літаків" й натякнув на можливе партнерство з Францією в цьому питанні.

Зі свого боку глава Міноборони Франції Себастьєн Лекорню нагадав про публічну позицію президента Еммануеля Макрона з приводу поставки винищувачів.

Поставка винищувачів F-16 Україні

Раніше Президент Франції Еммануель Макрон допустив можливість постачання винищувачів Україні. Він заявив на зустрічне запитання журналістів з цього приводу, що "в принципі, нічого не заборонено".

30 січня прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність Варшави передати ЗСУ американські винищувачі F-16, якщо США дадуть на це свою згоду.

При цьому канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею про передачу Україні винищувачів і назвав розмови про це спекуляціями з метою "внутрішньополітичних мотивів".

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