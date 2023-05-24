Зараз Росія почала усвідомлювати, що союзники України будуть разом з нею у її праві на самооборону, наголосив Воллес.

Міністр оборони України Олексій Резніков уперше підтвердив застосування далекобійних ракет Storm Shadow франко-британського виробництва на полі бою.

Під час брифінгу у Києві 24 травня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес наголосив, що рішення передати Україні далекобійні засоби ураження було ухвалено через неодноразово застосування Росією такого виду зброї проти українського населення.

"Зараз Росія почала усвідомлювати, що союзники України будуть разом з нею у її праві на самооборону. І будуть допомагати Україні усіма можливими видами озброєння - від протитанкових ракет, Storm Shadow, а тепер - F-16", - зазначив Воллес.

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Своєю чергою, Резніков наголосив, що ракети вже на полі бою.

"У нас була нагода потиснути руки пілотам, які були навчені у Великобританії й вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow", - повідомив Резніков.

Storm Shadow в Україні - що відомо

11 травня 2023 року міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив передачу Україні далекобійних крилатих ракет Storm Shadow з анонсованою дальністю не менш як 250 км. Тоді Воллес підкреслив, що ракети будуть застосовуватися проти ворога лише по "суверенній території України", що є фактично дипломатичним "маневром" для ударів по Криму, адже Захід не визнає його "російським".

Вже 16 травня канал CNN, посилаючись на американських чиновників, заявив про перші застосування цих ракет на фронті.

Саме у ті дні почастішали "прильоти" по місцях скупчення російських військ у Луганську. Крім того, невідома "бавовна" прилітала і по рашистах у Маріуполі.

Крилаті ракети Storm Shadow здатні "обманювати" ППО противника завдяки низьковисотному польоту. Крім вміння обходити ППО ворога, Storm Shadow також є захищеною від дій різноманітних радіоелектронних систем придушення противника.

На відміну від напівсліпих російських терористичних ракет, вона є високоточною ракетою.

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