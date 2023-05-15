Це сучасна крилата ракета, яку на озброєнні мають провідні країни світу, наприклад, Франція та Італія, підкреслив Ігнат.

Представник Повітряних сил Юрій Ігнат порівняв британські крилаті ракети Storm Shadow з російськими крилатими ракетами Х-101.

Коментуючи інформацію довкола передачі Storm Shadow в ефірі телемарафону, Ігнат відмовився уточнювати, з яких літаків їх можна буде випускати, але зазначив, що "проблем з цим не буде".

"Але безумовно це новий тип озброєння, якого в Україні ще не було. Це крилата ракета... по типу російських Х-101. Тепер їх матиме Україна... У цю гру можна грати з обох боків", - сказав спікер ВПС ЗСУ.

Відео дня

Це сучасна крилата ракета, яку на озброєнні мають провідні країни світу, наприклад, Франція та Італія, підкреслив Ігнат.

Х-101 на війні проти України - що відомо

Х-101 - стратегічна крилата ракета класу "повітря - земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Російські військові застосовували Х-101 під час повномасштабної агресії проти України. Зокрема, для авіаударів по Вінницькому аеропорту та військовому аеродромі Гавришівка 6 березня 2022 року.

Рано вночі 28 квітня 2023 року, вперше після майже півторамісячної перерви, з літаків російської стратегічної авіації був здійснений черговий масований ракетний обстріл, було випущено 23 крилаті ракети Х-101/Х-555, із них 21 ракету було збито силами та засобами протиповітряної оборони України. Серед випущених ракет принаймні одна Х-101 була виготовлена в першому кварталі 2023 року. Однак, внаслідок ракетного удару в Умані було пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків, в одному з них знищено цілий під'їзд з численними жертвами серед цивільного населення.

Україні передали Storm Shadow - характеристики ракети

Крилаті ракети Storm Shadow, які Британія таємно поставила Україні і навіть підтвердила цю передачу, здатні "обманювати" ППО противника завдяки низьковисотному польоту.

Крім вміння обходити ППО ворога, Storm Shadow також є захищеною від дій різноманітних радіоелектронних систем придушення противника.

На відміну від напівсліпих російських терористичних ракет, вона є високоточною ракетою.

Вас також можуть зацікавити новини: