Російські військові корабля ховаються за цивільним флотом.

У Військово-Морських силах ЗС України розповіли, що угрупування російських кораблів прийшло до Азовського моря, яке через окупацію тимчасово перетворилось на "внутрішню водойму" РФ, з Новоросійська.

Про це у телемарафоні розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. "В Азовському морі перебувають наразі три десантні кораблі РФ та ще три малих ракетних кораблів проєкту "Буян-М". Є й інші одиниці корабельно-катерного складу, але основна група - це ці шість кораблів, які туди здійснили перехід з пункту базування - з Новоросійська. Ймовірніше за все, вони його здійснили з метою виконання навчально-бойових завдань. Якщо ще простіше - навчальний рік у них розпочався на флоті", - сказав Плетенчук.

За його словами, у Чорному морі противник завдання виконує підводними човнами, які замінюють один одного. Загалом в Азово-Чорноморському регіоні росіяни мають чотири субмарини, з яких три є носіями крилатих ракет, але в акваторію виходять періодично тільки дві. Як уточнив речник, третій підводний ракетоносій з невідомих причин у морі не з’являється.

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За словами військового, на Азовському морі загарбники почувають себе безпечніше, ніж у Чорному, тому вирішили організувати навчання саме там. "Розраховують, імовірно, що їх прикриє Керченський канал, та це має ускладнити роботу українських дронів. Звісно, вони там намагаються будувати ці (захисні, - УНІАН) споруди у вигляді барж, бонових загороджень, щоб звузити прохід", - пояснив Плетенчук.

Він нагадав, що азовське узбережжя наразі все окуповане росіянами, та їхні кораблі може прикривати берегова охорона. "Маріуполь, Бердянськ…, на жаль, знаходяться на тимчасово окупованій території. Тому вони (росіяни, - УНІАН) вважають, що там безпечніше, ніж у Чорному морі. Але треба зазначити таку важливу деталь - навігація в Азовському морі не така проста - там невеликі глибини та рекомендованих шляхів не так багато", - сказав речник.

За його словами, через це військові кораблі противника змішуються там з цивільними суднами. Це стало, в тому числі практикою російських загарбників, які використовують цивільний флот для прикриття військових одиниць. "Вони це роблять з метою ускладнення нашої роботи", - наголосив речник.

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Як повідомляв УНІАН, нещодавно в акваторії Азовського моря, яке через вторгнення РФ тимчасово перетворилось на "внутрішню водойму" агресора, після тривалої перерви з’явились відразу три ворожих ракетоносії.

Зокрема, 7 червня в Азовському морі було десять ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Йшлося, що загальний залп був до 24 ракет. Згодом у ВМС ЗСУ припустили, що на Азовському морі супротивник розпочав навчання.

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