Загалом в Азовському морі перебуває десять кораблів противника.

В акваторії Азовського моря, яке через вторгнення РФ тимчасово перетворилось на "внутрішню водойму" агресора, після тривалої перерви з’явились відразу три ворожих ракетоносії. За даними Військово-Морські сили України, така ситуація станом на ранок сьогодні, 7 червня.

"В Азовському морі – десять ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до 24 ракет", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в акваторії Чорному морі наразі перебуває один ворожий корабель, але носіїв ракет не спостерігається. В акваторії Середземного моря – також один корабель РФ, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 одиниць.

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Окрім того, у ВМС ЗСУ зазначили, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 6 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 8 суден, з них 2 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - наголошують українські військові.

Війна в Україні - ситуація у морі

Як повідомляв УНІАН, ввечері 6 червня російські загарбники після певної паузи вивели в акваторію Чорного моря відразу три надводних носії ракет "Калібр". Йшлося за три надводних ракетоносії, які спорядженні 24 ракетами типу "Калібр". Було оголошено дуже високий рівень небезпеки.

Також 6 червня, начальник прес-центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук розповів, що росіяни після тривалої паузи вивели у Чорне море два великі десантні кораблі у супроводі ракетоносія. Він назвав це "подією", тому що давно ВДК Росії "моря не бачили". Вийшли вони у супроводі підводного човна "Алроса", який не є носієм крилатих ракет, та одного надводного носія крилатих ракет, який може мати на борту до 8 одиниць.

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