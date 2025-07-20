Росіяни визнали, що змушують школярів збирати дрони-камікадзе для вбивства українців.

Міністерство оборони РФ уперше публічно похвалилося заводом із виробництва "Шахедів" у Татарстані і визнало, що їх виробляють руками підлітків. Відповідний відеосюжет опублікував телеканал "Звезда", що належить російському військовому відомству.

На кадрах, доступних у мережі, показано складальні цехи промзони "Алабуга" в місті Єлабуга в Татарстані. У сюжеті стверджується, що Росія змогла повністю локалізувати виробництво "Шахедів" (їх росіяни називають "Геранями") і всі основні вузли виготовляють на одному підприємстві.

"Сотні верстатів, тисячі працівників і, куди не глянь - всюди молодь. Хлопчики й дівчатка і працюють тут, і тут же навчаються. У коледжі, створеному тими ж людьми, хто організував виробництво "Гераней". Школярів вони запрошують сюди відразу після 9-го класу, а після коледжу кличуть на завод", - ідеться в сюжеті.

При цьому пропагандисти спеціально підкреслюють, що "досвід Алабуги" відзначив і підтримав особисто Володимир Путін.

Також у сюжеті були показані пуски "Шахедів" зі стаціонарної рампи і з кузова американського пікапа.

Військовий оглядач Ігаль Левін зазначає, що вихід цього сюжету, ймовірно, має на меті залякати Україну і заодно похвалитися "міццю".

Те, що виробництво дронів вирішили показати публічно, здивувало навіть деяких російських Z-блогерів.

"Міноборони навіщось показали весь процес виробництва і складання Геранєк. Мабуть, нічого не побоюються", - пише один з адептів "русского мира".

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, ультиматум, виставлений Трампом Росії, схоже, зовсім не вразив російського диктатора. Західні оглядачі констатують, що агресор не демонструє жодних ознак того, що він має намір укласти мир з Україною у відведені президентом США 50 днів.

Тим часом німецький генерал Крістіан Фройдінг, який відповідає за координацію військової допомоги Україні, попереджає про намір росіян вийти на виробництво 2 тисяч "Шахедів" на добу, що стане величезною проблемою для України.

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