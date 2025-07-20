Військовий вважає, що Україні потрібні недорогі засоби для збиття такої кількості дронів.

Росіяни планують використовувати для ударів по Україні до 2 000 безпілотників за один раз.

Таке припущення висловив голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг у подкасті бундесверу. Він зазначив, що РФ наразі значно розширює потужності з випуску дронів.

Фройдінг вважає, що росіяни мають намір запускати по Україні 2 000 дронів одночасно, що створить серйозні проблеми для української протиповітряної оборони (ППО).

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У зв'язку з цим, німецький військовий сказав, що необхідні "розумні заходи протидії", оскільки, наприклад, збивати "Шахеди" системами ППО Patriot є нелогічним. Він пояснив, що вся справа у ціні: вартість дронів становить 30–50 тис. євро, а однієї ракети до Patriot - понад $5 млн.

Він вважає, що Україні потрібні недорогі засоби для збиття дронів, вартість яких складала б від 2 до 4 тис. євро.

Крім того, Фройдінг зазначив, що також потрібно завдавати ударів по глибокому тилу Росії – по винищувачах, військових аеродромах та заводах.

Німецький військовийдодав, що в даний час Китай згорнув постачання Україні комплектуючих до безпілотників і повністю перенаправив свій експорт у РФ:

"Китай експортує виключно до Росії, тоді як Україну виключено з цього ринку".

Російські удари "Шахедами"

Останнім часом росіяни значно збільшили кількість "Шахедів", якими атакують Україну. Експерти заговорили про те, що незабаром РФ зможе бити тисячею дронів за один раз.

Як нещодавно сказав військовий експерт Олександр Мусієнко, на сьогодні є тенденція до зростання кількості дронів, які Росія одночасно застосовує для повітряних атак по Україні, але вона не вимірюється тисячами.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що РФ застосувала рекордну кількість дронів для удару по Україні в ніч на 9 липня. За його словами, усіх засобів повітряного нападу було 741, серед них понад 300 "Шахедів".

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