Гелікоптери Україна має отримати окремо від винищувачів F-16.

Коаліція спроможностей з розвитку Повітряних сил України в межах роботи Контактної групи з питань оборони України (формат Рамштайн) розглядає можливість надання Україні гелікоптерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України, полковник Геннадій Коваленко на брифінгу Міністерства оборони України за підсумками 18-го засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Зокрема, Коваленко перерахував напрямки довгострокової підтримки для України, над якими працюють союзники. "Це розвиток спроможностей Повітряних сил. До речі, сьогодні прозвучало, що це не тільки отримання літаків F-16, про які усі знають. Розвиток спроможностей Повітряних сил також стосується і гелікоптерів. Сьогодні це чітко прозвучало. І безпілотних платформ", - наголосив Коваленко.

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Він додав, що іншим напрямком довгострокової допомоги є засоби протиповітряної і протиракетної оборони наземного базування. "Ми усі з вами, на жаль, зранку були свідками агресії. Тому, ми і наші союзники та партнери зосереджуємо зусилля на системах протиракетної і протиповітряної оборони", - сказав Коваленко.

Ще одним напрямком він назвав артилерійську коаліцію, про започаткування якої оголосили представники Франції і США. Також обговорюються питання IT-коаліції, дронової коаліції та коаліції морської безпеки.

Допомога Україні від союзників: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2023 року було створено "коаліцію спроможностей" з розвитку Повітряних сил України у питанні керування багатоцільовими винищувачами F16. Її співголовами стали США, Данія і Нідерланди.

Сьогодні відбулося 18 засідання "Рамштайну", на ньому партнери пообіцяли, що і надалі будуть передавати Україні необхідну зброю та засоби для посилення її протиповтіряної оборони.

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