Україна показала, як легко зруйнувати ілюзію внутрішньої безпеки.

За три місяці після слів американського лідера Дональда Трампа про те, що в України "немає козирів", президент Володимир Зеленський розіграв руку, яку ніхто не очікував.

Як йдеться у аналізі Axios, операція Служби безпеки України під кодовою назвою "Павутина" завдала кремлівському правителю Путіну серйозного удару. Провладні блогери порівнюють її з Перл-Харбором, а військові експерти вже встигли назвати новим кошмаром для національної оборони:

"З цим можна погодитись: геніальне використання Україною недорогих безпілотників має величезні наслідки не лише для майбутнього цієї війни, але й для майбутнього всіх воєн".

Поки Москва відмовлялася від перемир'я на фронті, Вашингтон - відкидав запровадження нових санкцій, а західні партнери не поспішали передавати ЗСУ нові засоби протиповітряної оборони, Київ дійшов простого висновку: якщо міжнародна спільнота не допоможе в перехопленні російських бомбардувальників у повітрі, то доведеться знищувати їх на землі.

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Водночас наліт дронів на стратегічну авіацію РФ змусив експертів з нацбезпеки знову обговорювати загрозу використання комерційної інфраструктури, наприклад китайських контейнеровозів у портах Сполучених Штатів Америки, для таємних атак.

Ще минулого року Пентагон попереджав про ймовірність розробки КНР пускової установки, яку можна розмістити у звичайному вантажному контейнері. Зараз Україна в режимі реального часу здійснила те, що в американському міністерстві оборони моделювали лише на папері.

Операція "Павутина"

Як відомо, масштабну спецоперацію Служби безпеки України, проведену 1 червня проти російських авіаційних баз, стала однією з найуспішніших в історії сучасної війни.

Її метою було виведення з ладу стратегічної авіації Росії, зокрема носіїв крилатих ракет, які регулярно атакували українські міста.

Операція готувалася понад півтора року і включала ретельне планування та координацію. Атаки були здійснені за допомогою безпілотників, які вилітали з припаркованих фур, що дозволило здійснити удари на великій відстані від українського кордону.

Західні експерти вважають, що ця операція може стати переломним моментом у війні, демонструючи здатність України завдавати ударів по стратегічних об'єктах Росії.

У Кремлі операція викликала гнів і тривогу, оскільки продемонструвала вразливість російського "ядерного" повітряного флоту.

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