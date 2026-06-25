Спецназ США вперше застосував українські морські дрони Magura, - Bloomberg,

Це стало першим випробуванням в Індо-Тихоокеанському регіоні цих безекіпажних катерів.

Американські спецпризначенці під час навчань на Філіппінах вперше застосували українські морські дрони Magura проти списаного корабля, задіяного як мішень. Як повідомляє агентство Bloomberg, це стало першим випробуванням в Індо-Тихоокеанському регіоні цих безекіпажних катерів.

"Так само, як війни в Україні та на Близькому Сході оголили цінність дешевих повітряних безпілотників, морські безпілотники вважаються такими, що відіграють вирішальну роль в Індо-Тихоокеанському регіоні – території, яка в 30 разів більша за континентальну частину США та переважає над величезними водними просторами", - йдеться у публікації.

У виданні підкреслили, що військові від США до Китаю зараз змагаються у розробці та розгортанні таких систем як над поверхнею, так і під нею.

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"Це саме те, що нам потрібно найбільше – розподілених, живучих, відносно доступних систем, які можуть допомогти позбавити Китай можливості використовувати моря навколо Тайваню та Першого острівного ланцюга", – сказав Томас Шугарт, колишній капітан підводного човна США та ад’юнкт-старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки, маючи на увазі архіпелаг, який простягається від Японії через Тайвань і аж до Південно-Східної Азії.

В матеріалі також підкреслюєтся, що Тайвань розробляє власну таку зброю - бойові безпілотні апарати Kaui-Chi, як ключову частину своєї оборонної стратегії. Зокрема, уряд країни планує закупити 1320 таких безпілотних апаратів, вартість яких складе 888 мільйонів доларів.

Також керівник ескадри безпілотних надводних кораблів ВМС США капітан Гарретт Міллер заявив, що очікує тисячі малих безпілотних кораблів в Індо-Тихоокеанському регіоні до 2030 року. Десятки американських компаній вже виробляють такі системи, включаючи Anduril Industries Inc., Saildrone Inc. та Saronic Technologies Inc.

Крім того, Японія виділила близько 600 мільйонів доларів на безпілотники для берегової оборони у поточному фінансовому році.

Розробки американцями аналогів Magura

Як повідомляв УНІАН, американська оборонна компанія Red Cat та її морський підрозділ Blue Ops розпочали повноцінне серійне виробництво безпілотників Variant 7 (V7), які фактично копіюють український Magura V7. Попри очевидне походження, виробник тепер позиціонує техніку як особистий винахід.

Президент підрозділу Баррі Хінклі заявив, що цей зразок був розроблений "для масового виробництва і конфігурації, яка відповідає завданням, що стоять перед нашими клієнтами".

Також у релізах компанії постійно підкреслюється, що дрон був "розроблений, побудований та зібраний у Сполучених Штатах".

На думку експертів, кінцева серійна модифікація все ж може відрізнятися від українського оригіналу через деталі та внутрішнє наповнення. Наприклад, у Red Cat розповідають, що їхній морський дрон V7 отримав американський комплекс систем автономного управління, контролю, зв’язку та забезпечення виконання завдань, а також деталі, що відповідають внутрішнім стандартам нацбезпеки США.

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