Український дрон потопив корабель-мішень на американо-філіппінських навчаннях

Корабель-мішень був уражений і затоплений біля західного узбережжя філіппінського муніципалітету Ітбаят.

Український надводний дрон сімейства Magura потопив корабель-мішень під час американо-філіппінських навчань Balikatan 2026. Про це повідомляє видання Defence Blog.

Важливо, що компанія UFORCE не надавала жодній третій стороні в жодній країні ліцензій чи дозволів на виробництво платформ сімейства Magura, і залишається єдиним їх виробником.

Корабель-мішень був уражений і затоплений біля західного узбережжя філіппінського муніципалітету Ітбаят. Дрон було запущено силами "Зелених беретів" із 1-ї групи спеціальних операцій Сил спеціальних операцій США.

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Ця подія, що отримала назву Maritime Strike-North, стала частиною спільних навчальних операцій із бойовими стрільбами, які проводили спецпідрозділи США та Філіппін в архіпелазі Батанес - ланцюгу островів у протоці Лусон, приблизно за 160 кілометрів на південь від Тайваню.

Зазначається, що судячи з оприлюднених фото, під час навчань була використана модель, схожа на V7.

Олег Рогинський, генеральний директор компанії UFORCE, зазначив, що розгортання таких систем в Індо-Тихоокеанському регіоні є передачею бойового досвіду з одного театру військових дій на інший:

"Ми взяли уроки, отримані в Україні, і вдосконалили їх, врахувавши західні вимоги, експертні знання та глибоке розуміння оперативних потреб на всіх чотирьох основних глобальних театрах військових дій".

За його словами, компанія наразі розширює виробництво по всьому світу, зокрема у США та Азії, насамперед для забезпечення українських потреб.

Українські дрони на навчаннях

Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук розповів, що під час навчань українські дрони "розвалили" флот країн НАТО біля узбережжя Португалії.

Він зауважив, що через війну, яку веде Росія, Україна вимушена постійно розвиватися і шукати нові рішення. Одним із них були морські дрони Magura, що допомогли переломити ситуацію в Чорному морі.

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