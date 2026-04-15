РФ хоче розмістити в космосі ядерну зброю: The Times пояснило, чим це загрожує

Підрив цієї зброї виведе з ладу значну частину світових цивільних супутникових комунікацій.

Росія планує розмістити в космосі ядерну зброю, яка в разі підриву може спричинити глобальний хаос, вивівши з ладу 80% супутників. По суті, РФ може влаштувати "космічний Перл-Гарбор".

Про це попередив генерал Стівен Вайтінг, голова Космічного командування США в коментарі The Times. За його словами, Америка "дуже стурбована" планами Кремля. Зазначається, що такі плани РФ є частиною посилення агресії в космосі, яка спостерігається від початку війни в Україні.

"Росія залишається високорозвиненою космічною державою і продовжує інвестувати в протикосмічну зброю. Вони планують вивести на орбіту ядерну протисупутникову зброю, яка становитиме загрозу для всіх супутників на низькій навколоземній орбіті", – пояснив генерал.

Видання зауважує, що ядерний вибух на низькій орбіті Землі – йдеться про відстань від 300 до 1200 миль (або ж від 480 до 1930 км, – ред.) над поверхнею планети – може знищити та зрештою пошкодити до 10 000 або 80% від загальної кількості супутників в космосі.

Окрім нищівного удару по військовій розвідці та системах наведення, підрив цієї зброї виведе з ладу значну частину світових цивільних супутникових комунікацій для інтернету та мобільних телефонів, а також послуг GPS. Це називають "космічним Перл-Гарбором".

"Проблема з перешкоджанням роботі GPS полягає в тому, що це робиться таким чином, що впливає на цивільну авіацію у Східній та Південній Європі. Коли ми наражаємо на небезпеку цивільні літаки, повні громадян, які просто намагаються поїхати у справах або на відпочинок, це надзвичайно проблематично. Ми не хочемо, щоб це стало нормою", – зауважив американський генерал, коментуючи дії РФ.

За його словами, за останнє десятиліття космічна сфера кардинально змінилася. Зараз Китай і Росія створюють комплекс бойових космічних озброєнь. Та попри дії РФ, Китай все ж є найбільшим конкурентом США у космосі.

Генерал вважає, що наступна велика війна, ймовірно, розпочнеться в космосі.

