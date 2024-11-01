За словами американського генерала, за останні 20 років Китай та РФ показали, що можуть вести військові дії у космосі.

Китай виводить свій військовий потенціал у космос "приголомшливими" темпами, через що підвищується ризик ведення війни на орбіті. Про це заявив глава Космічних сил США генерал Бредлі Чанс Зальцман, пише Financial Times.

"Кількість різних категорій космічної зброї, яку [Китай] створив, і ... швидкість, з якою він це робить, є дуже загрозливою", - попередив він.

Зокрема Зальцман сказав про це під час виступу в межах свого турне Європою, аби обговорити можливість конфлікту в космосі з такими державами, як Китай та Росія.

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"Одна з причин, чому у США зараз є космічні сили, - це визнання того, що за останні 20 років [Росія і Китай] розробили і продемонстрували здатність вести військові дії в космосі", - підкреслив він.

У виданні нагадали, що Космічні сили створив колишній президент США Дональд Трамп у 2019 році під час своєї каденції.

Водночас у межах масштабних військових реформ, які були розпочаті у 2015 році, президент Китаю Сі Цзіньпін об'єднав космічні, інформаційні та кібернетичні операції, створивши новий підрозділ Народно-визвольної армії "Сили стратегічної підтримки".

"У квітні Сі розпочав чергову реструктуризацію, яка фактично розпустила ССП і передала їхні функції під прямий контроль військового керівництва, що свідчить про його прагнення посилити космічні, кібернетичні та інформаційні операції", - додали у FT.

У матеріалі підкреслили, що Росія та Китай випробували супутники, які мають гаки, що можуть витягувати інші супутники з орбіти та "кінетичні засоби ураження". Таким чином ці засоби можуть вражати супутники і балістичні ракети далекого радіусу дії в космічному просторі.

"У травні високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив на слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Палати представників, що Росія розробляє "невибіркову" ядерну зброю, призначену для запуску в космос, а у вересні Китай провів третє таємне випробування безпілотного космічного літака, який може бути використаний для виведення з ладу супутників", - зауважили у Financial Times.

Китай і Росія - останні новини

Раніше оглядач Bloomberg Андреас Клут заявив, що Китай, Росія та КНДР нарощують свій ядерний потенціал. За його словами, такі дії не є просто "брязканням зброєю". Експерт зауважив, що для Білого дому і Пентагону не існує хороших рішень щодо цих серйозних небезпек.

Водночас прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вважає, що РФ, швидше за все, не змогла б вести таку війну проти України без допомоги Китаю. За її словами, ситуація з безпекою у світі дуже змінилася.

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