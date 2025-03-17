Перший політ цих літальних апаратів має відбутися вже влітку 2025 року.

У Сполучених Штатах Америки створили одразу дві серії безпілотних літальних апаратів. Йдеться про YFQ-42A від компанії General Atomics та про YFQ-44A від Anduril, які стали представниками першого покоління безпілотних винищувачів.

Про це повідомили в Повітряних силах США. Розробки створювалися в рамках реалізації програми CCA (Collaborative Combat Aircraft). Американські військові зазначають, що ці машини будуть мати "вирішальне значення для забезпечення переваги Об'єднаних сил у повітрі в майбутніх конфліктах".

Назва машин була обрана не випадково. Як пояснили у ПС США, літера Y означає, що ці літаки є прототипами, F говорить про їх місію (Fighter – винищувач). Водночас Q означає тип машини (безпілотний літальний апарат).

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Начальник штабу повітряних сил США Девід Оллвін каже, що перший політ цих літальних апаратів має відбутися вже влітку 2025 року.

"Можливо, це просто символічно, але ми говоримо світу, що вступаємо у нову главу повітряної війни. Це означає сумісну бойову авіацію, це означає взаємодію людини та машини. Ми розробляємо ці можливості, думаючи "місія насамперед", – наголосив він.

Українське видання Defense Express пише, що YFQ-42 – це дрон з сімейства Gambit від компанії General Atomics. Його конфігурація схожа на XA-67A. Він оснащений одним двигуном і має внутрішній відсік для озброєння. Компанія обіцяла, що вартість розробки буде доступною для насичення військ значною кількістю таких безпілотників.

"YFQ-44 від Anduril має внутрішню назву Fury, а взагалі спершу був розроблений Blue Force Technologies як платформа-агресор для проведення навчань, згодом його адаптували до вимог CCA", – додають автори.

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