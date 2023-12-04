Сумарна виручка найбільших виробників озброєнь у 2022 році знизилася на 3,5% порівняно з 2021 роком.

Незважаючи на зростання обсягів замовлень зброї на тлі війни в Україні, сумарна виручка від продажу зброї та військових послуг 100 найбільших у світі компаній оборонної галузі у 2022 році склала 597 мільярдів доларів, що на 3,5% менше порівняно з 2021 роком. Про це йдеться в доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

У чому причина зниження доходів

Зазначається, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну та геополітична напруженість у всьому світі сприяли різкому збільшенню попиту на озброєння та військову техніку у 2022 році.

Однак, незважаючи на отримання нових замовлень, багато американських і європейських компаній не змогли істотно наростити виробничі потужності через дефіцит робочої сили, зростання витрат і збої в ланцюжках поставок, які посилилися з війною в Україні. Крім того, країни розмістили нові замовлення в кінці року, тож зростання попиту поки не відобразилося на доходах цих компаній.

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У той же час ще невиконані замовлення і різке збільшення числа нових контрактів говорять про те, що в найближчі кілька років світові доходи від продажу зброї можуть значно зрости, впевнені в SIPRI.

"Багато компаній зіткнулися з труднощами при переході на виробництво озброєнь для війни високої інтенсивності. Однак були підписані нові контракти, зокрема на поставку боєприпасів, що очікувано призведе до зростання доходів в 2023 році і в наступні роки", - відзначають в SIPRI.

Дані по доходах збройових компаній в різних регіонах

Аналітики відзначають, що зниження виручки пов'язане насамперед з американськими компаніями: 42 представника США в рейтингу заробили в 2022-му році на 7,9 відсотка менше, ніж роком раніше.

Європейські компанії з топ-100 зафіксували невелике зростання - на 0,9 відсотка. Виробники зброї з Азії та Океанії нарощували продажі швидше - на 3,1% - і другий рік поспіль випереджають конкурентів з Європи за сумарною річною виручкою, 134 млрд доларів у азіатських фірм проти 121 млрд у європейських.

"Компанії з Китаю, Індії, Японії і Тайваню виграли від постійних державних інвестицій в модернізацію Збройних сил", - констатує Сяо Лян, дослідник програми SIPRI з військових витрат і виробництва озброєнь.

Водночас, як зазначають у SIPRI, компанії, що спеціалізуються на менш технологічно складній продукції, змогли швидше збільшити обсяги виробництва у відповідь на різке зростання попиту.

Прикладом є турецька компанія Baykar, виробник безпілотника Bayraktar TB-2, яка майже подвоїла доходи від продажу зброї та вперше увійшла в топ-100.

Дані по оборонним компаніям Росії

Тільки дві російські компанії потрапили в топ-100 SIPRI за 2022 рік - "Ростех" і "Об'єднана суднобудівна корпорація". Дослідники пояснюють це непрозорістю російської оборонної промисловості і відсутністю доступних даних. Сукупна виручка від продажу зброї двох вищеназваних фірм знизилася в 2022 році на 12 відсотків. Це явно йде врозріз із заявами російської влади про нарощування виробництва озброєнь, визнають аналітики.

Частково таке протиріччя в SIPRI пояснюють високими темпами інфляції і зниженням експорту російських озброєнь. Експерти вказують також, що компанії могли повідомляти про роботи з відновлення зброї радянських часів як про нове виробництво. Такі роботи не принесли б стільки доходу, як реальне нове виробництво.

У той же час через непрозорість звітності в доповіді SIPRI не враховані компанії на кшталт "Алмаз-Антея" або корпорації "Тактичне ракетне озброєння", які "виробляють категорії техніки, що користуються підвищеним попитом у зв'язку з війною, такі як системи протиповітряної оборони і ракети", пишуть автори доповіді.

Поставки зброї Україні - що відомо

У союзників з Європи почалися проблеми з постачанням боєприпасів, а США демонструє політичну втому від війни. Зокрема, поставки снарядів в Україну з початку війни в Ізраїлі скоротилися на третину. Також відомо, що до березня ЄС може не встигнути надати Україні обіцяний мільйон снарядів.

Раніше ЗМІ писали, що брак військової допомоги може змусити Україну погодитися на мирні переговори з позиції слабкості.

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