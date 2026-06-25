США уклали беспрецедентний контракт на виготовлення ракет THAAD, що збивають балістику

США уклали 7-річний контракт на протиракетну оборону вартістю 35 мільярдів доларів.

Уряд США уклав з компанією Lockheed Martin семирічний контракт на суму 35 мільярдів доларів щодо збільшення виробництва ракет-перехоплювачів Terminal High Altitude Area Defense (ТHAAD) у чотири рази.

Як пише Defence Blog, це один із найбільших контрактів на протиракетну оборону в історії Америки. Він забезпечує довгострокове зобов'язання щодо виробництва.

Зазначається, що це один з перших великих багаторічних контрактів, виконаних у рамках Стратегії трансформації закупівель Міністерства оборони США. Ця ініціатива розроблена для заміни традиційних річних або короткострокових циклів закупівель. Вважається, що вони обмежували темпи виробництва ракет. А довгострокові зобов'язання дають виробникам впевненість інвестувати в об'єкти, робочу силу та ланцюги поставок.

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"Цей новий підхід стимулює наші зусилля щодо зміцнення оборонно-промислової бази, розширення виробництва та надання можливостей американським військовим збройним силам з безпрецедентною швидкістю та масштабами", - сказав Тім Кехілл, президент компанії Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

ЗРК THAAD: переваги та особливості

У виданні нагадали, що THAAD – це наземна система протиракетної оборони, призначена для перехоплення та знищення балістичних ракет малої та середньої дальності на кінцевій фазі їхнього польоту, коли вони наближаються до своїх цілей.

На відміну від ракетної системи Patriot, яка працює в атмосфері на менших висотах, THAAD – єдина американська система, здатна перехоплювати загрози як всередині, так і поза атмосферою. Це забезпечує їй вищу висоту перехоплення та більшу захищену зону.

Експерти пояснюють, що одна батарея THAAD складається з ракет-перехоплювачів, мобільної пускової установки, наземного радара з дальністю виявлення понад 1000 км, системи управління вогнем та зв'язку, яка може інтегруватися з ширшими мережами протиракетної оборони. Кожна ракета-перехоплювач знищує свою ціль за допомогою кінетичного удару, а не детонації боєголовки, що є підходом "ураження-знищення", який вимагає надзвичайної точності, але усуває ризик того, що вибухова боєголовка не детонує або детонує передчасно.

Бойовий досвід THAAD включає операцію "Епічна лють" – американську військову кампанію проти іранських цілей, проведену у 2026 році. Система також була розгорнута в Південній Кореї, на Гуамі та в Об'єднаних Арабських Еміратах, забезпечуючи протиракетний захист американських військ та союзників.

Протиракетна оборона США: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки провели перші масштабні та засекречені випробування компонентів новітньої системи протиракетної оборони "Золотий купол". Амбітна програма покликана повністю захистити повітряний простір над Північною Америкою від будь-яких сучасних загроз.

Під час випробувань фахівці задіяли повністю автономну систему, яка здатна самостійно виявляти, супроводжувати та ліквідовувати повітряні цілі без втручання оператора. Крім того, для ураження об'єктів було використано передову технологію спрямованої енергії, що може вказувати на бойове застосування лазерного або потужного мікрохвильового випромінювання.

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