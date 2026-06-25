США успішно протестували елементи новітнього протиракетного щита 'Золотий купол'

За ходом тестування особисто спостерігав міністр оборони США Піт Гегсет, який згодом позитивно оцінив роботу комплексу, назвавши проєкт реальним та високотехнологічним.

Сполучені Штати Америки провели перші масштабні та засекречені випробування компонентів новітньої системи протиракетної оборони "Золотий купол".

Як повідомляє видання Newsweek, ця амбітна програма покликана повністю захистити повітряний простір над Північною Америкою від будь-яких сучасних загроз. За ходом тестування особисто спостерігав міністр оборони США Піт Гегсет, який згодом позитивно оцінив роботу комплексу, назвавши проєкт реальним та високотехнологічним.

Під час нинішніх випробувань фахівці задіяли повністю автономну систему, яка здатна самостійно виявляти, супроводжувати та ліквідовувати повітряні цілі без втручання оператора. Крім того, для ураження об'єктів було використано передову технологію спрямованої енергії, що може вказувати на бойове застосування лазерного або потужного мікрохвильового випромінювання.

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Головні особливості щита:

Знищення дронів та крилатих ракет. Перехоплення цілей, що летять із космосу. Робота в автоматичному режимі. Захист від гіперзвукової зброї.

Розгортання масштабного протиракетного щита, що об'єднає в єдину мережу сучасні супутникові трекери, наземні та морські сенсори, а також швидкісні перехоплювачі, планується завершити до кінця поточного президентського терміну Дональда Трампа.

Основним завданням "Золотого купола" визначено перехоплення російських та китайських гіперзвукових ракет, які здатні маневрувати на швидкостях понад п'ять махів, через що залишаються непомітними для традиційних засобів протиповітряної оборони.

Окрім цього, інтегрований комплекс працюватиме в автоматичному режимі для нейтралізації масованих нальотів ударних безпілотників, крилатих ракет, а також для знищення балістичних цілей безпосередньо у космічному просторі.

Білий дім ініціював розробку цього глобального рішення в січні 2025 року, оскільки наявні американські системи протиракетної оборони розраховані лише на відбиття поодиноких запусків з боку КНДР, і не здатні зупинити масований ядерний удар.

Фінансування цього масштабного переозброєння вимагатиме безпрецедентних видатків. На 2027 фіскальний рік американський уряд уже запросив оборонний бюджет у розмірі 1,5 трильйона доларів, і значна частина цих коштів буде спрямована саме на фінансування та розгортання елементів нового щита.

Висновки США щодо ситуації в Україні

Успішний досвід ведення бойових дій в Україні довів, що безпілотні технології визначатимуть майбутнє глобальних воєнних конфліктів. Проте ключовим фактором ефективності є не просто наявність БПЛА в арсеналі, а функціонування комплексної технологічної екосистеми, яка охоплює процеси розробки, випробувань, оперативного постачання та створення правильної тактики ведення бою. Як повідомляє видання Forbes із посиланням на представників американських Сил спеціальних операцій, подібна інтегрована система наразі відсутня навіть у збройних силах США.

Раніше міністр армії США Ден Дрісколл у коментарі CBS News повідомив, що найближчими чотирма-шістьма тижнями Збройні сили США планують обладнати на території країни щонайменше два спеціалізовані полігони, які детально відтворюватимуть реальні умови ведення бойових дій на українському фронті. На цих об'єктах буде штучно відтворено умови інтенсивної радіоелектронної боротьби та всі ключові елементи сучасного бойового середовища. До практичної роботи на полігонах також планують залучити компанії, що займаються виробництвом безпілотників, та конструкторів систем протидії БПЛА.

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