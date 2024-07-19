Наразі Національна прокуратура Польщі та Агентство внутрішньої безпеки проводять розслідування щодо експорту цих деталей.

В іранських дронах "Шахед", якими РФ атакує українські міста, знайшли польські компоненти. Як стверджує член правління держкомпанії WSK Poznań Ніколай Хауке, паливні насоси їхньої розробки не пристосовані для живлення авіадвигунів через свою вагу.

Наразі Національна прокуратура Польщі та Агентство внутрішньої безпеки проводять розслідування щодо експорту цих деталей. За словами представника компанії-розробника, її керівництво докладає всіх зусиль "для з'ясування обставин справи" і відкрите до співпраці зі слідством. Крім цього, там вживають "необхідних заходів для забезпечення майбутнього компанії".

Хауке додав, що в компанії запроваджено процедури внутрішнього контролю потенційних клієнтів. За його словами, кожного підрядника і цільове використання товарів ретельно перевіряють, після чого аналізують чинні нині санкції.

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"Для експорту за межі ринку ЄС WSK Poznań вимагає від потенційних клієнтів надсилати декларацію кінцевого споживача", – каже представник WSK Poznań.

Він зазначив, що компанія справді виробляє паливні насоси високого тиску для дизельних двигунів, які використовуються в тракторах. Однак вони не пристосовані для живлення авіаційних двигунів через свою вагу. Також вони не підходять для роботи з іншим паливом, крім дизельного.

Що передувало

Нещодавно міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк заявив, що правоохоронці розслідують порушення правил експорту зброї та технологій, унаслідок якого в іранських дронах Shahed-136 знайшли польські деталі.

Radio Zet же повідомляло, що державна компанія з Познані продала деталі, які увійшли до іранських "Шахедів". Йшлося про насоси, виготовлені державною компанією, що належить Агентству промислового розвитку Польщі.

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