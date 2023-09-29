Цю програму почнуть реалізовувати дуже скоро.

Україна планує організувати виробництво власних систем протиповітряної оборони.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами заявив, що для цього до нашої країни приїдуть відповідні спеціалісти.

"Є дуже фундаментальне рішення, яке почнемо реалізовувати дуже скоро. Незабаром до нас прибудуть фахівці, які розроблятимуть план щодо власного виробництва всього, що нам потрібно, насамперед засобів ППО", - розповів керівник ОП.

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Війна в Україні - потреба у ППО

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що окрім літаків F-16 та посилення систем протиповітряної оборони.

За словами Ігната, Україні потрібні ЗРК середнього радіуса дії IRIS-T, NASAMS та ЗРК Patriot середнього та великого радіуса дії. Вони допоможуть захистити об'єкти на території України і від крилатих ракет, і, за потреби, від ворожої авіації.

Військовий аналітик Петро Черник заявив, що наразі Україна - друга країна у світі як оператор Javelin та HIMARS та має найбільшу у світі множину комплексів протиповітряної оборони та їхньої інтеграції в одну систему.

"В частині протиповітряної оборони нічого подібного, як зараз є в Україні, немає ніде у світі. Ніде у світі немає такої множини (комплексів - УНІАН) та інтеграції їх в одну систему", - додав Черник.

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