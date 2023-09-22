Ігнат заявив, що Україна очікує гарних новин із Вашингтону про надання додаткових систем для оборони країни.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що окрім літаків F-16 та посилення систем протиповітряної оборони, що забезпечить перевагу над ворогом у повітрі, Україна потребує ППО малого радіуса дії для знищення ударних БПЛА.

"Україні необхідне посилення систем ППО, і ми очікуємо надходження F-16 в Україну, які зможуть змінити повітряне протистояння на нашу користь, тобто забезпечити перевагу в повітрі і зменшити активність ворожої авіації на південному та східному напрямках", - сказав він, пише Укрінформ.

Ігнат заявив, що Україна очікує гарних новин із Вашингтону про надання додаткових систем для оборони країни.

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"Рішення, які будуть прийняті, стосуються посилення нашої протиповітряної оборони. Зокрема, мова йде не лише про далекобійні системи Patriot чи IRIS-T, NASAMS, а й про ППО малого радіуса дії, що здатне ефективно, в автоматичному режимі знищувати "шахеди", - зазначив речник.

Речник нагадав про збільшення атак ударними БПЛА, і для їх ефективного знищення Україні необхідне ефективне та раціональне озброєння.

"Адже знищення "шахедів" ракетами призведе до певного дефіциту ракет. Маємо розуміти, що посилення "малу" ППО та мобільних вогневих груп потрібно для відбиття атак саме ударних БПЛА", - додав він.

Російські атаки дронами - деталі

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому російські окупанти щоночі атакують Україну десятками дронів-камікадзе Shahed-136. Він зазначив, що загарбники регулярно атакують нашу територію. При цьому кількість БПЛА змінюється від десятка до кількох десятків. Російські окупанти використовують тактику розтягування у часі, щоб наявної кількості дронів вистачило надовше.

Ігнат зазначив, що РФ у своїх атаках переслідує дві мети: намагається вразити важливі об'єкти і здійснювати психологічний тиск на населення.

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