Розробку створювали з урахуванням досвіду військових, які вже використовували на полі бою подібне озброєння.

Компанія "Українська бронетехніка" представила на виставці MSPO-2024 у Польщі дистанційно керованого наземного робота UGV Protector.

На офіційній сторінці компанії у Facebook розкрили його технічні характеристики. Гендиректор Владислав Бельбас зазначив, що розробку створювали з урахуванням досвіду військових, які вже використовували на полі бою подібне озброєння.

"Цей робот створений для підвищення безпеки та оперативної ефективності військовослужбовців на полі бою", - заявив він, зауваживши, що ідеологією для створення платформи Protector стало "безпечне виконання небезпечних місій".

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За словами Бельбаса, UGV Protector позиціюється як логістична платформа, яку можна використовувати для розвідки, перевезення та запуску БПЛА тощо. Також його можна перетворити на повноцінну бойову одиницю - на платформу достатньо встановити бойові модулі, зокрема, й пускові установки протитанкових ракетних комплексів. Є можливість і оснастити робота системою РЕБ.

В "Українській бронетехніці" додаються, що перевага "Протектора" у тому, що він швидкий у виробництві та має невисоку вартість.

Характеристики UGV Protector

Дальність зв’язку з оператором цього робота перевищує 15 км і можна ще використати дрон-ретранслятор. Як і "Варта 2", "Протектор" інтегрований у систему ситуаційної обізнаності ICoMWare.

Його повна маса становить 4000 кг, а максимальна швидкість - 60 км/год. При цьому мінімальна маневрова - 5 км/год. "Протектор" оснащений 76-літровим дизельним двигуном потужністю 190 к.с. і має витрату палива - 12 л на 100 км. Балістичний захист відповідає рівню Stanag 4569 level 1.

Довжина платформи становить 5200 мм, ширина - 1870 мм, а висота - 1450 мм. Дорожній просвіт - 235 мм. Вона має максимальний кут підйому 30° і максимальний кут крену - 25°. Висота подолання вертикальної стіни - 235 мм, глибина подолання броду - 0,5 м.

Українські розробки

25 серпня президент Володимир Зеленський заявив про перше успішне застосування нової вітчизняної зброї - дрона-ракети "Паляниця", який використовували проти ворога на тимчасово окупованій території.

Крім того, голова держави заявив, що уперше від початку повномасштабної війни 2022 року українська армія успішно випробувала власну балістичну ракету.

В ОП зазначили, що нова балістична ракета України передбачає радіус дії у 600-700 км.

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін коротко описав ситуацію в українському ОПК, заявивши, що можливості у нашої країни для розробок зброї є, проте коштів - немає.

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