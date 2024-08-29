Водночас наскільки ефективно працюватиме ця зброя, можливо буде зрозуміти лише з часом, зауважив радник голови ОПУ.

Нова балістична ракета України передбачає радіус дії у 600-700 км.

Про це сказав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю для Новини.LIVE. Водночас наскільки ефективно працюватиме ця зброя, можливо буде зрозуміти лише з часом, зауважив радник голови ОПУ.

"Нова балістична ракета України — це 600-700 км, як президент сказав. Але я думаю, що це питання, відповідь на яке ми з вами побачимо при роботі. Щодо "Паляниці" чи будь-яких інших балістичних ракет чи дронів і т.д.: будемо використовувати - будемо бачити їх ефективність", - прокоментував Подоляк.

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Також він сказав, що важлива й кількість таких ракет.

"У війнах високої інтенсивності й масштабу роль відіграє саме кількість. Вони високотехнологічні мають бути, бо будуть тоді давати результат дуже крутий. Але їх має бути багато. Тобто одна-дві-три ракети - ми зможемо з вами сказати "вау", але це не буде вирішення фундаментальних завдань, які стоять перед такого типу ракетами", - зауважив Подоляк.

Це озброєння, за його словами, має завдання знищувати інфраструктуру, яка дозволяє РФ використовувати авіацію.

"Загалом є два інструмента ведення війни, які впливають на психо-емоційний стан наш і наших партнерів. Перше - це стратегічна авіація на території РФ. Треба знищити всю цю інфраструктуру. Відновити РФ літакобудування у вигляді Ту-22, Ту-160, Ту-195 неможливо. Отже, ракети мають тут працювати. І щоб знищити цю інфраструктуру потрібна не одна "Паляниця", а сотні. Ну, чи Storm Shadow/SCALP-EG (англо-французька крилата ракета великої дальності), чи ATACMS (американська тактична балістична ракета) відповідної дальності у відповідній кількості. Друга складова – це тактична авіація, це всі ці керовані авіаційні бомби. Знищувати треба по лінії фронту, а для цього потрібні фронтові системи ПРО, багато авіації – не 5-6 літаків, а багато. Це все потрібно вирішувати. І це не емоція, це математика", - зазначив Подоляк.

Виробництво української зброї

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що прийнято рішення збільшити фінансування ракетної програми задля нарощення випуску ракет вітчизняного виробництва.

Від початку повномасштабної війни в Україні Сили оборони успішно використовують українську розробку Р-360 "Нептун". У серпні повідомлялося, що Румунія планує співпрацювати з Україною щодо розробки вітчизняних протикорабельних ракет Р-360 "Нептун" за прикладом інших країн Європи.

Під час пресконференції 27 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що уперше від початку повномасштабної війни 2022 року українська армія успішно випробувала власну балістичну ракету.

"Було випробування – позитивне – першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш ВПК", – сказав голова держави.

Президент не повідомив, про який саме комплекс йде мова. На думку Defense Express, Зеленський, напевно, мав на увазі оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан", також відомий як "Грім-2".

Ще в липні Зеленський заявляв про "хорошу динаміку" української ракетної програми. Тоді ж він розповів, що Україна поступово наближається до можливості застосовувати власні ракети, а не лише покладатися на поставки від партнерів.

За інформацією ОПУ, за 2,5 роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько 10 тис. ракет різних типів та понад 33 тис. керованих авіаційних бомб.

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