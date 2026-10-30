Боєприпаси HIMARS стануть керованими: у США випробували нову технологію

Досі реактивні боєприпаси GMLRS працювали за принципом "вистрілив і забув", що насправді не завжди є добре.

Американська компанія Lockheed Martin спільно з армією США продемонструвала нову технологію, яка дозволяє змінювати координати цілі для реактивних снарядів GMLRS уже після їхнього запуску. Така розробка потенційно може підвищити ефективність систем HIMARS, які перебувають на озброєнні, зокрема, українських військових. Про це пише румунське видання Defense Romania/

Випробування відбулися на американському полігоні White Sands Missile Range. Під час демонстрації реактивниq снаряд GMLRS запустили з установки HIMARS, після чого вже в польоті передали йому нові координати цілі за допомогою каналу зв'язку Strigo та системи Remote Interceptor Guidance-360 (RIG-360). За твердженням Lockheed Martin, снаряд успішно уразив рухому ціль.

Як пояснює автор публікації, раніше координати для GMLRS визначалися ще до запуску. Снаряд використовував інерційну навігацію та GPS, щоб маневрувати та більш точно наводитися на вже вказану ціль. Однак це не давало змоги реагувати на зміну обстановки. Це створювало проблему під час атак на рухомі об'єкти, які могли змінити місце перебування за час польоту боєприпасу.

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"По суті, зброя типу "вистрілив і забув" стає такою, яку можна коригувати, перенаправляти або навіть націлювати на іншу ціль, якщо ситуація на полі бою змінюється", – зазначає видання.

Важливо, що для впровадження нової можливості не потрібно створювати принципово новий боєприпас або пускову установку. Йдеться про інтеграцію додаткових технологій передачі даних. У перспективі їх можна буде застосовувати також для боєприпасів GMLRS ER із дальністю до 150 км та ракет Precision Strike Missile (PrSM), здатних уражати цілі на відстані 500–1000 км.

Водночас автоматичної передачі цієї технології союникам США очікувати не варто: наявні арсенали належать до старіших модифікацій, які доведеться відповідним чином модернізувати. Крім того, Lockheed Martin не розкрила деталей щодо стійкості каналу зв'язку до перешкод та дальності його роботи. Тому наразі залишається незрозумілим, коли розробка перейде від демонстрацій до практичного застосування.

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Як писав УНІАН, спеціальна комісія вирішила не ремонтувати та не модернізувати російський атомний ракетний крейсер "Петро Великий", фактично прирікши його на списання через значний ступінь зносу. Корабель уже кілька років не виходить у море, а після завершення модернізації крейсера "Адмірал Нахімов" його планують остаточно вивести зі складу ВМФ РФ.

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