Південна Корея може створити такий літак приблизно у 2030-х роках.

Південнокорейська компанія Hanwha Aerospace випустила ролик із анімацією винищувача шостого покоління, що свідчить про намір Сеулу вступити в перегони з розробки принципово нових літаків. Про це повідомляє Army Recognition.

Сама Hanwha Aerospace займається розробкою, виробництвом та технічним обслуговуванням авіадвигунів.

Корейці підтвердили плани щодо створення двигуна нового типу для свого винищувача KF-21 покоління 4++, який має замінити американський двигун F-414. Нову розробку можуть застосувати і для перспективного винищувача шостого покоління.

Яким саме буде цей літак наразі невідомо. Судячи з представленого ролику, він повинен отримати два двигуна та буде пілотованим або опціонально пілотованим. Як і розробники з інших країн, корейці роблять ставку на малопомітність.

Серед інших можливих рішень – інтеграція штучного інтелекту для допомоги пілоту у прийнятті рішень, можливість управляти БпЛА, а також принципово нова зброя, наприклад, лазерне озброєння, яке зможе знищувати ворожі ракети.

Винищувачі шостого покоління – що відомо

На сьогодні жодна країна в світі не має на озброєнні винищувача шостого покоління, хоча роботи в цьому напрямку ведуться багато років.

На думку фахівців, такі літаки отримають "‎наднизький профіль"‎ з плавними обводами фюзеляжу і крила. Передбачається, що винищувачі шостого покоління будуть мати надзвукову крейсерську швидкість, а також надманевреність на надзвукових швидкостях.

На відміну від п’ятого покоління такі літаки можна буде використовувати як в пілотованому, так і безпілотному режимах (принаймні такі плани було озвучено раніше).

Можливо, що ближче за всіх до створення винищувача шостого покоління наблизився Китай. Прототип (демонстратор технологій?) його літака J-XDS вже активно випробовують. На нових фото можна детально роздивитись нову машину. Також відомо, що китайці створюють малопомітний винищувач-бомбардувальник J-36.

Щодо Сполучених Штатів, то їх перспективний винищувач шостого покоління F-47 можна було бачити лише на зображення та анімаційних роликах. Які характеристики буде мати машина – невідомо. Дехто з фахівців вважає, що F-47 може бути схожий на експериментальні літаки X-36 або Bird of Prey.

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