Кіностудія "Мосфільм" (РФ) передала російським ЗС для війни проти України реквізитну військову техніку, зокрема танки. Про це повідомила "Астра" з посиланням на прес-службу Кремля.
Зокрема, про "подарунок" російським військовим розповів гендиректор "Мосфільму" Карен Шахназаров під час зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним. Зазначається, що передана техніка - 1950-х років.
"Надали благодійну допомогу у вісім мільйонів цього року, зокрема для потреб СВО - шість мільйонів. До речі, у 2023 році ми передали Збройним Силам 28 танків Т-55, вісім танків ПТ-76, шість БМП і вісім тягачів, які в нас зберігалися на військово-технічній базі. Я дізнався, що є потреби, зв'язався з Міністерством оборони - забрали ці машини", - сказав керівник кіностудії.
При цьому Путін висловив подяку чиновнику:
"Пишаємося "Мосфільмом".
Як пише "Медуза", у розпорядженні кіностудії є військова техніка, яку використовують як реквізит. Це понад 190 одиниць бронетанкової техніки, бронетранспортерів і самохідних установок, "загримованих" під різні зразки зарубіжної військової техніки різних періодів.
Також є кілька десятків одиниць військового озброєння, зокрема іноземного виробництва. Уся техніка є реквізитом, і, як стверджує "Мосфільм", перебуває у справному стані та готова до зйомок кількох кінокартин одночасно.
Згідно з відкритими джерелами, одним із підрозділів "Мосфільму", створеного 1924 року, є військово-технічна кінобаза.
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