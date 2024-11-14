Зокрема російський диктатор Володимир Путін вже встиг подякувати за таку "допомогу".

Кіностудія "Мосфільм" (РФ) передала російським ЗС для війни проти України реквізитну військову техніку, зокрема танки. Про це повідомила "Астра" з посиланням на прес-службу Кремля.

Зокрема, про "подарунок" російським військовим розповів гендиректор "Мосфільму" Карен Шахназаров під час зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним. Зазначається, що передана техніка - 1950-х років.

"Надали благодійну допомогу у вісім мільйонів цього року, зокрема для потреб СВО - шість мільйонів. До речі, у 2023 році ми передали Збройним Силам 28 танків Т-55, вісім танків ПТ-76, шість БМП і вісім тягачів, які в нас зберігалися на військово-технічній базі. Я дізнався, що є потреби, зв'язався з Міністерством оборони - забрали ці машини", - сказав керівник кіностудії.

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При цьому Путін висловив подяку чиновнику:

"Пишаємося "Мосфільмом".

Як пише "Медуза", у розпорядженні кіностудії є військова техніка, яку використовують як реквізит. Це понад 190 одиниць бронетанкової техніки, бронетранспортерів і самохідних установок, "загримованих" під різні зразки зарубіжної військової техніки різних періодів.

Також є кілька десятків одиниць військового озброєння, зокрема іноземного виробництва. Уся техніка є реквізитом, і, як стверджує "Мосфільм", перебуває у справному стані та готова до зйомок кількох кінокартин одночасно.

Згідно з відкритими джерелами, одним із підрозділів "Мосфільму", створеного 1924 року, є військово-технічна кінобаза.

Останні новини РФ

Як писав УНІАН, у Росії зменшили виплати військовим, які отримали "легкі поранення" на фронті. Згідно з новим указом, окупантам, які отримали важкі каліцтва і травми, виплачуватимуть 3 млн рублів, а тим, хто отримав легкі поранення - мільйон рублів.

Також повідомлялось, що в Курську біженці з міста Суджа, яке наразі перебуває під контролем ЗСУ, вийшли на мітинг та вимагали евакуювати місцевих жителів, які там залишилися. Зокрема на протест вийшло близько 120 людей.

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