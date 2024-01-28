Росіяни виготовляють на місяць близько 100 ракет

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що в росіян залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет.

"За останніми даними, це було приблизно така ж сама цифра як і в попередній період – близько 900 високоточних далекобійних ракет. На тому ж рівні в них залишилась позначка, тому що ворог протягом тих трьох комбінованих великих атак з 29 грудня по 8 січня застосував велику кількість ракет", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що 29 грудня ворог застосував 158 засобів повітряного нападу. Другого січня ворог застосував близько ста дронів та ракет. За його словами, попри те, що ворог виготовляє, він і витрачає. Саме тому цифра зараз на цьому рівні залишилась. За його словами, наразі РФ виготовляє близько 100 ракет в місяць.

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"Близько 100 ракет як це було в літні місяці. Теж тоді робили підрахунки, скільки вони ракет виготовляють. Нам ГУР тоді повідомляло, що близько сто ракет. Ну і приблизно таку ж саму кількість вони запускали по нашій державі. Приблизно так вони можливо діють і зараз, щоб не залишитися ні з чим. Вони не можуть собі дозволити викинути більше ракет. Ви бачите, що там і з "Калібрами" питання. "Калібрів" застосовуються доволі мало зараз", - пояснив речник Повітряних сил.

Ракетні удари по Україні - останні новини

Нещодавно стало відомо, що в ніч з 22 на 23 січня російські війська завдали серію ракетних ударів по Україні, використовуючи нову ударну комбінацію. Тоді повідомлялося, що така тактика, можливо, призначена для прориву української ППО.

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