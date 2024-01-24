Зазначається, що замість дронів окупанти почали використовувати хибні цілі.

У ніч з 22 на 23 січня російські війська завдали серію ракетних ударів по Україні, використовуючи нову ударну комбінацію. Зазначається, що така тактика, можливо, призначена для прориву української ППО.

"Український Генеральний штаб повідомив, що російські війська випустили чотири ракети С-300/С-400 класу "земля-повітря", 15 крилатих ракет Х-101/555/55, вісім крилатих ракет Х-22, 12 балістичних ракет "Іскандер" і п'ять ракет Х-59/Х-31, і що українські війська збили всі ракети Х-101/555/55, п'ять ракет "Іскандер" і дві ракети Х-59. Українські офіційні особи заявили, що російські війська завдали ударів по Харківській, Київській, Дніпропетровській та Сумській областях", - йдеться у повідомленні аналітики Інституту вивчення війни.

Така тактика - перший випадок за останні місяці, коли велика серія російських ракетних ударів не включала безпілотники "Шахед-136/131", які російські війська часто використовували, намагаючись придушити українську систему ППО.

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23 січня російське джерело опублікувало кадри, на яких нібито видно, як російська ракета випускає в повітрі сигнальні ракети, і аналогічні кадри з'явилися з російською ракетою Х-101 під час російського удару в кінці грудня 2023 року. Можливо, в цій серії ударів замість безпілотників "Шахед" використовувалися хибні цілі, щоб перевірити їх ефективність і зберегти дрони для інших цілей.

Українські сили, схоже, нещодавно адаптувалися до нових російських ударних тактик, і російські сили, ймовірно, продовжують експериментувати з новими варіантами атак з різними засобами прориву української ППО і примусу України до розгортання цих систем в певних місцях.

Прес-секретар ВПС України полковник Юрій Ігнат заявив, що 22-23 січня російські сили в основному запускали балістичні ракети і що Україні потрібні додаткові кошти для захисту від цих ракет. За оцінками ISW, Росія, ймовірно, намагається придбати більше балістичних ракет за кордоном, в тому числі в Ірані та Північній Кореї, оскільки балістичні ракети можуть бути більш успішними для ураження українських цілей в деяких обставинах.

Ракетні удари по Україні - останні новини

Вночі 23 січня російські війська обстріляли Харків. Повідомлялося, що удари завдали по району житлової та цивільної забудови, був пошкоджений будинок.

Вранці окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні, в Харкові були зруйновані житлові будинки і розбиті машини. В результаті атаки загинули вісім осіб, ще 60 - постраждали.

Вже ввечері росіянами було завдано третій удар по місту, повідомлялося про пошкодження цивільної інфраструктури.

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