Росіяни вперше з початку вторгнення отримали перевагу у війні дронів.

Україна першою почала використовувати невеликі безпілотники на полі бою і довгий час мала перевагу у війні дронів. Але тепер Росія перейшла на широке застосування оптоволоконних донів, які допомагають їй переломити ситуацію на фронті, пише The Washington Post.

"Російські війська використовували дрони, дальність дії яких становить до 12 миль, для знищення українського обладнання та контролю ключових логістичних маршрутів, особливо в західній частині Росії, в Курській області, де, за словами українських військ, нова технологія сприяла їхньому нещодавньому відступу", - пише WP.

Російські оптоволоконні дрони мають триваліший термін служби батареї і більш точне наведення, ніж бездротові моделі, і значно перевершували за чисельністю українські безпілотники на полі бою в Курській області, що давало Росії ключову перевагу і робило пересування настільки ризикованим, що українські війська часом опинялися на передовій без продовольства, боєприпасів і шляхів евакуації, розповідають солдати.

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Україна намагається наздогнати Росію

Україна також використовує оптоволоконні безпілотники в Курську та інших місцях, проте поки що не може наздогнати Росію з масового виробництва цих пристроїв, пише WP.

"За словами солдатів і експертів, це перший випадок, коли Росія перевершила Україну в технології безпілотників на фронті з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році".

WP підкреслює, що використання Росією безпілотників дало Москві ще одну військову перевагу в критичний для України момент, коли допомога від США під питанням, і це ще більше зміцнює впевненість Росії в перемозі і небажання погоджуватися на припинення вогню.

Більш смертоносне рішення

FPV, оснащені невеликою камерою, що несуть вибухівку, зазвичай управляються військами, розміщеними на великій відстані, які носять гарнітури, щоб стежити за траєкторією польоту в режимі реального часу. Пристрої вибухають, врізаючись прямо в ціль, яка може перебувати більш ніж за 12 миль від точки запуску, що робить їх доступною альтернативою дорогій артилерії для ударів на близькій відстані.

При цьому заглушити їх не можна і єдиний спосіб зупинити такий безпілотник - збити його з неба. Також кабель значно покращує якість зображення і дає змогу пілотам переміщатися складнішими ландшафтами, не втрачаючи зв'язку. Вони також можуть літати ближче до землі, що полегшує підкрадання до ворожих військ і виконання складніших маневрів.

Більш тривалий час роботи батареї означає, що вони можуть проводити більше часу в очікуванні цілі. Але ці переваги мають свою ціну: один дрон може коштувати більш ніж удвічі дорожче за свого попередника.

Зростання попиту

Оптоволоконні дрони залишаються в меншості на передовій, але попит з боку українських військ різко зріс в останні місяці, сказав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, із приблизно 500 виробників безпілотників в Україні не менше 15 зараз розробляють оптоволоконні безпілотники. Ще 20 виготовляють циліндричні котушки, якими проходить кабель.

Як розповів командир підрозділу "Ахіллес" Юрій Федоренко, оптоволоконний кабель дає змогу пілотам переміщатися лісистими та міськими районами, які раніше були недоступні, оскільки перешкоди заважали радіосигналам.

Але зараз навіть досвідчені пілоти безпілотників повинні присвятити час вивченню тонкощів процесу польоту оптоволоконних кабелів, щоб уникнути потрапляння кабелю в пропелери безпілотника або на перешкоди, такі як гілки дерев. Достатньо всього одного вузла, щоб обірвати сигнал, зробивши місію і безпілотник марними. Але солдати кажуть, що ці складнощі того варті, коли безпілотник летить без проблем, прямо в ціль.

Війна дронів в Україні

голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначав, що російські дрони зазвичай часто браковані, а оператори дронів малоосвічені, однак попри це вони несуть загрозу.

Також раніше УНІАН розповідав про українські оптоволоконні дрони, які є стійкими до дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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